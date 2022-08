A Europa domina, aqui estão os vencedores, anúncios e notícias

Depois de um desempenho não muito bom para O último dos europeusCausado? A Ej revolucionou sua abordagem assumindo (quase) a maré da maioria dos outros players competitivos.

Se muitos jogadores percorreram um longo caminho com o Origin Forme Palkia V-star, quem escolheu Ond? Ej Casal Arceus Vstar / Pikachu Voador Vmax. Uma decisão que foi bem sucedida não só porque lhe garantiu um lugar na final, mas porque o seu adversário tinha quase a mesma combinação. Decidueye Vmax foi a cereja do bolo para os dois jogadores que, no entanto, basearam sua estratégia na carta que dominou o meta nos últimos meses: as ordens dos chefes.

Ambas as finais foram decididas, qual Ond? Ej 2-0 sobre o japonês Daichi Shimada, por ordem do Chefe em tempo que permitiu Ond? Ej substitui o Pokémon de seu oponente por um no banco.

O campeão mundial é espada e escudo

Depois do grupo que ficou na balança em 1-1, Eduardo Cunha Ele forçou seu oponente, o espanhol Guillermo Castilla, a abdicar ao ganhar o título de Campeão Mundial Pokémon Sword and Shield. O campeão absoluto de sua equipe, e o pokemon decisivo na última partida, foi Zakian, presença obrigatória em todas as equipes competitivas neste mundial.

The Legend of Pokémon Sword e Thundurus Gigamax foram a chave para a vitória, pois permitiram que Kona nocauteasse o Grimmsnarl de Castilla, dando ao novo herói uma vantagem quase irrecuperável.

“Estou tão feliz que não consigo descrever”, disse ele logo após a partida. Ele também aproveitou para apontar um pouco da polêmica em que esteve envolvido no ano passado quando postou mensagens em um servidor Discord que muitos acharam misóginas e venenosas.

Referindo-se quase a este acontecimento, agradeceu a Cunha, sua mãe, por o ter ajudado a “tornar-se um ser humano melhor do que era. Posso estar aqui, orgulhoso das minhas conquistas, apesar do que fiz no passado”.

“Nunca tenha medo de aprender com os outros. Não há vergonha em pedir ajuda, seja em Pokémon ou na vida. Todos nós precisamos de ajuda, todos podemos aprender com isso, os amigos que você encontra enquanto joga são mais importantes que as vitórias. .”

Teracristalização mudará o tipo de Pokémon

Após a final em que Eduardo Kona foi eleito World Pokémon Sword and Shield Champion, o presidente da The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, apresentou dois novos trailers, um dedicado ao futuro do jogo de cartas e outro dedicado à luta competitiva entre Scarlet e Violet.

O primeiro introduz uma nova mecânica anterior, semelhante em circunstâncias, força e penalidades, ao Vstar, mas com mudanças importantes que serão reveladas posteriormente. O trailer mostra Koraidon e Miraidon (as duas novas lendas) impressos ao lado de Mimikyu, Lucario e Magnezone, todos os quais receberão uma versão anterior quando esse novo padrão for lançado em 2023.

Para emocionar não apenas os espectadores do Excel em Londres, mas em todo o mundo, pensamos no novo trailer de Pokemon Scarlett e Violet. Além de apresentar um novo Pokémon pela primeira vez (Dragon/Normal-type Ciclizar) e alguns itens e habilidades únicos deste episódio, o fenômeno da cristalização finalmente foi explicado.

Um pouco semelhante ao Dynamax, pode ser usado uma vez por turno e, além de garantir mais HP e movimentos mais fortes, mudará o tipo de Pokémon que se cristaliza com todas as recompensas e punições relacionadas. No vídeo vemos, por exemplo, um Tyranitar amorfo que agora é uma espécie de fantasma, então de repente o movimento oposto de Gallade não tem efeito sobre ele.

O próximo Campeonato Mundial será realizado em Yokohama, Japão, onde você jogará The Pokémon Company em casa. Definitivamente será uma visão, dada a quantidade de novos sintetizadores, meta e contadores que virão com essa nova mecânica e estaremos lá para informá-lo.