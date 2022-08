Enzo Garini, irmão de Pietro morreu. Ele tinha 96 anos

Morrer Enzo Gariniator de cinema e teatro, dublador, irmão de um conhecido dramaturgo e diretor de teatro Pietro Garini (para a famosa empresa Garinei e Giovannini). Ele tinha 96 anos. Em sua longa carreira, dirigiu mais de setenta filmes e flertou com os teatros italianos por cinquenta anos, muitas vezes em obras de seu irmão, como Glória a Deus, a melhor das pessoas E a Adicione um lugar à mesa.



Com Delia Scala

Nascido em Roma em 4 de maio de 1926, ele fez sua estréia em seus vinte e poucos anos Senhora pequena Então o próximo Toto Lo Muki; Com o Príncipe de Cortes rodou vários filmes como ator com direção Mário MattioliE a Mário Monicelli E a Camilo Mastrosync. Para o jovem ator, Toto foi um grande professor, e disse: “Aprendi com ele todas as vezes em comédia”. Para uma carreira no cinema e na televisão (foi com Delia Scala E a Jerry Scotty Na série de televisão mamãe e eu Mas também alguns episódios Dom Mateo), Garinei sempre acompanhou a peça, principalmente em comédias musicais. Apenas dois anos atrás, ele saiu em turnê com a nova versão do Adicione um lugar à mesa com Gianluca Guiditradução vívida de “Voz de Deus”, ganhando sincero reconhecimento do público.



Com Raffaele Pisu e Marco Columbro na série de TV ‘Não tenho 2 anos’

Por outro lado, sua voz é bem conhecida do público graças ao seu trabalho como dublador. Talvez seu personagem mais famoso seja o de George Jefferson (interpretado por Sherman Hemsley) da comédia Jefferson (1975-1985). como dobrado Stan Laurel Em alguns quadrinhos e filmes após o primeiro lançamento que foi historicamente de Alberto Sordi. Em julho de 2009 ganhou o Prêmio Especial “Alberto Sordi” Ligio d’Oro.