Jantar de Pretelli na casa de Mara Venier sem Giulia Salemi: é polêmico

A ligação entre Pierpaolo Pritelli e Mara Venier. Quanto ao ex-Villino di Striacia, a notícia entrou oficialmente nas Boas Bênçãos de Nossa Senhora do Domingo. Tia Mara – depois de ver o jovem de 31 anos primeiro no Big Brother Vip e depois no Tale and what Show – decidiu recrutar Pretelli para o elenco de Domenica In. Uma relação que transcende o trabalho, tanto que Venier convidou a jovem modelo para jantar.

Na noite de quarta-feira – como muitos vídeos do Instagram provaram – Pierpaolo Pretelli foi um convidado na casa de Mara Venier e seu marido. Nicolas Carraro. Outras pessoas estiveram presentes com ele, incluindo Alberto Matano, apresentador do La Vita Live, e o primo veneziano de Mara. Este último cozinhou ravióli com molho, zebule napolitano e cuccino para a ocasião. Menos rico e saboroso, que satisfaz o paladar de diferentes comensais.

Para servir de pano de fundo para uma noite de boa música italiana, com algumas canções de Renato Zero, Tiziano Ferro e Ivana Spagna cantadas por Mara e seus amigos nos intervalos das sessões. Pierpaolo Pretelli ficou satisfeito e satisfeito com o convite de Venier. No entanto, mais do que alguém percebeu Ausência significativa: a ausência de Julia Salemi.

O influenciador ítalo-persa não estava presente na casa da tia Mara: ficou em Milão, onde morou por algum tempo e recentemente comprou um apartamento, para jantar com sua mãe Fariba Tehrani, que foi vista há alguns meses na Ilha das Celebridades.

Só a ausência de Julia Salemi na casa de Venere fez algumas pessoas erguerem o nariz Fã principal Assim como um casal nascido há um ano na casa mais espionada da Itália foi renomeado. Segundo alguém, tia Mara poderia ter feito um “tropeçar” Em Salemi, ligue para Pierpaolo no dia em que Julia não estava em Roma.

“Ele não poderia ter esperado e convidado Julia também?”Alguém perguntou, o que levou a uma controvérsia infrutífera e um tanto inútil. No entanto, muitos apoiaram Mara Vinier: “Mara tem liberdade para organizar o jantar em sua casa quando quiser e sobretudo com quem ela quiser!”.

“Quando a Julia estiver lá farão outro”, Repita para outra pessoa. Em vez disso, um usuário apontou: “Agora esse menino não tem mais liberdade para ir jantar sem a Julia …”.