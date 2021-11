The Trilogy Definitive Edition, tudo o que você precisa saber sobre Remaster – Nerd4.life

GTA: The Trilogy Definitive Edition Prestes a estrear no PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e Rockstar Games divulgaram todas as informações sobre espera remasterizado.

Três cidades icônicas, três histórias épicas. Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition inclui três títulos clássicos, Grand Theft Auto IIIE Grand Theft Auto Vice City NS Grand Theft Auto: San Andreas, otimizado para uma nova geração ”, diz o documento, que chega em conjunto com os novos visuais de GTA: The Trilogy Definitive Edition.

Transferência de local clássico Freedom CityE Submundo NS San Andreas Nas plataformas mais recentes, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition apresenta novos controles modernos inspirados no GTA V, bem como melhorias gráficas, como texturas aprimoradas e melhorias ambientais, e recursos específicos para várias plataformas. ”

GTA: The Trilogy – Ultimate Edition, uma perseguição frenética

Qual é o objetivo do trabalho? “Mire com giroscópio Para Nintendo Switch, suporte para resolução de 4K com desempenho de até 60 fps no PlayStation 5 e Xbox Series X, suporte NVIDIA DLSS Para PC e muito mais ”, explica o documento da Rockstar Games.

Os indiscutíveis pioneiros dos jogos 3D imersivos de mundo aberto, Grand Theft Auto III e suas consequências Liberdade sem precedentes e sequências de jogo não lineares combinadas com narrativas cinematográficas aclamadas pela crítica e pelo público em geral. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition homenageia a experiência dos títulos originais, renovando a experiência de jogo para torná-la acessível a novas gerações de fãs. “

“com o 20º aniversário Desde o lançamento de GTA III, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition celebra o legado da série que redefiniu o entretenimento interativo e ajudou a trazer os videogames para o coração da cultura popular. ”



GTA: The Trilogy Definitive Edition, dois personagens principais

Recursos

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition inclui melhorias de 360 ​​graus para todos os três títulos, incluindo:

Experiência de jogo aprimorada, tornando esses títulos lendários mais fáceis de jogar e inclui:



Controles inspirados em GTA V

Os controles de armas e tiros foram aprimorados, com melhorias nos tiros de carros de corrida em GTA: San Andreas

Rodas atualizadas atualizadas para estações de rádio e armio Minimapas atualizados com navegação aprimorada, permitindo aos jogadores definir marcadores para destinos

Capacidade de repetir imediatamente uma tarefa com falha

Conquistas e prêmios atualizados

Além de novas recompensas para membros do Rockstar Games Social Club

E novos idiomas suportados, incluindo inglês, espanhol (Espanha), polonês, chinês simplificado, francês, russo, coreano, italiano, japonês, chinês tradicional, alemão, português (Brasil), espanhol (México)



GTA: The Trilogy – Ultimate Edition, Roda de Seleção de Arma

Experiência Visual Aprimorada, com gráficos aprimorados e resolução superior em todos os três jogos. Incluindo:



Materiais de alta resolução de jogadores a armas, veículos a estradas e muitos outros itens, capazes de garantir uma visão maior dos detalhes

Sistema de iluminação totalmente remodelado, com sombras, reflexos e muito mais

Efeitos ambientais aprimorados, como aqueles relacionados à água e clima ou mais detalhes de árvores e folhagens

Distâncias de visualização maiores, garantindo novos níveis de profundidade e definição

mais, Funções específicas de plataformas de jogos, Incluindo:



Suporte à resolução 4K com desempenho de até 60fps para PlayStation 5 e Xbox Series X.

Suporte NVIDIA DLSS para PC

Use a tela de toque para aplicar zoom, mover a câmera e selecionar menus, além de apontar com o giroscópio para Nintendo Switch



GTA: The Trilogy – Ultimate Edition, uma olhada nas configurações

Grand Theft Auto III

Tudo começa em Liberty City. Com a liberdade revolucionária de ir a qualquer lugar e roubar qualquer pessoa, Grand Theft Auto III o coloca no centro de um mundo do crime para abrir caminho … se você ousar.

Lançado em 22 de outubro de 2001, Grand Theft Auto III foi pioneiro na abordagem da Rockstar Games para projetar mundos detalhados em três dimensões, oferecendo liberdade sem precedentes e jogabilidade cruzada não linear com uma narrativa cinematográfica rica.

No mundo vivo de Liberty City, Grand Theft Auto III também impulsionou estações de rádio populares, cada uma com uma lista de reprodução selecionada e DJ. No ano de seu lançamento, Grand Theft Auto III foi o jogo para PlayStation 2 mais bem avaliado de todos os tempos e o jogo de console mais vendido, inaugurando uma nova era de jogos e levando a série ao centro do debate cultural.



GTA: The Trilogy – Ultimate Edition, sequências de ação de motocicletas

Grand Theft Auto Vice City

Bem-vindo aos anos 80. A década de penteados volumosos e vestidos claros viu a ascensão do homem na hierarquia do crime. Grand Theft Auto retorna com a história de traição e vingança de Tommy Vercetti, em uma cidade tropical inundada de luzes neon e cheia de excessos e oportunidades.

Para dar à saga uma imersão sem precedentes, rica em detalhes e sátira na América dos anos 80, Grand Theft Auto: Vice City apresentou ao público um protagonista de todas as vozes, Tommy Vercetti, e ofereceu a possibilidade de construir um império do crime por meio de propriedades e negócios espalhados em toda a cidade, bem como uma das trilhas sonoras mais famosas da história dos videogames; Além disso, foi o jogo mais vendido de 2002, ano de seu lançamento.

Grand Theft Auto: San Andreas

Cinco anos atrás, Carl “CJ” Johnson fugiu de Los Santos, San Andreas, uma cidade dividida por gangues, drogas e corrupção. Estamos no início dos anos noventa. CJ deve ir para casa: sua mãe é assassinada, sua família está destruída e seus amigos de infância estão prestes a terminar mal.

Após seu retorno, a polícia o incriminou por assassinato, forçando-o a embarcar em uma jornada pelo estado de San Andreas para salvar sua família e assumir o controle da cidade no novo capítulo da série revolucionária.

O jogo PlayStation 2 mais vendido de todos os tempos, Grand Theft Auto: San Andreas foi o primeiro episódio da trilogia a incluir três cidades diferentes, cada uma cercada e dividida das outras por sua natureza exuberante e realista.

Além de atirar em carros na forma de uma série, Grand Theft Auto: San Andreas apresentou ao público um sistema de progressão de personagem, tornando possível mudar a aparência e as habilidades de CJ participando de certas atividades e tarefas e tornando-o mais central para seu Função.

Também em Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition haverá mais de 200 músicas, aqui está a lista completa.