Os Simpsons conhecem Bocellis em Feliz Navidad, Disney + Quando

Todas as prévias do curta-metragem em que a família Bocelli entra pela primeira vez.

O curta-metragem The Simpsons Meet the Bocellis in Feliz Navidad chega com exclusividade na plataforma Disney+. A data de disponibilidade do produto está marcada para 15 de dezembro de 2022.

Os Simpsons encontram Bocellis em Velez Navidad

o curta-metragemOs Simpsons encontram Bocellis em Velez Navidad Ele estará disponível exclusivamente no Disney+ a partir de 15 de dezembro.

a família bocelli, Andrea e seu filho, Mateo, junto com a pequena Virginia, estão se tornando cada vez mais um culto na América. Por ocasião do Natal, ele se transforma em desenho animado e aparece pela primeira vez na série animada mais famosa do mundo, a série Os Simpsons.

Assim, um dos maiores sucessos da TV dos últimos anos o homenageia contenteInspirado em seu último álbum “aniversario familia”. Nela a artista canta com Mateo e a pequena Virgínia.

no circuito Dedicado ao Natal da amada série, Homer surpreende Marge com o presente perfeito. É uma performance inesquecível da estrela da ópera italiana Andrea Bocelli cantando uma das canções natalinas por excelência, junto com os pequenos Matteo e Virginia.

Como foi publicado arte principal que fornece uma primeira olhada na família Bocelli em Os Simpsons.

E simultaneamente com o lançamento do curta, no dia 15 de dezembro, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli lançarão também o novo single, “feliz Aniversário” Em edição especial com os próprios Simpsons, o mesmo é mostrado em filmes curtosOu que estará disponível em todas as plataformas digitais.

Quem entrou no mundo da animação antes de Bocelli

Os Simpsons encontram Bocellis em Velez Navidad é o mais recente de uma linha de curtas baseada em “Os Simpsons” criada exclusivamente para o Disney+.

Antes de Bocellis, a estrela de “When I Met Billie” (indicada ao Emmy®) teve a honra de entrar no mundo da animação em Os Simpsons.

Mas houve muitos curtas Disney +, incl Maggie Simpson no indicado ao Emmy® “The Force Awakens After Nap”, The Good, The Bart, The Loki, Star Wars e Marvel-temático, respectivamente; O Simpsons Plusaversary é onde Homer conhece uma série de personagens inesperados. Bem-vindo ao clube com Ursula de A Pequena Sereia, sentada em um carro “voador” ao lado da pequena Lisa. Todos os curtas lançados anteriormente estão disponíveis no Disney+.

Todo esse conteúdo e muito mais é apresentado em “Os Simpsons” ambientado na plataforma de streaming: https://www.disneyplus.com/it- Ele/franquia/i-simpson.