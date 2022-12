The Joker fora para a Eslovênia

emissora nacional eslovena extensão rtvslo anunciou sua escolha paraFestival Eurovisão da Canção 2023. eles serão eu Coringa está fora Para representar o país em Liverpool.

Amado por críticos locais e frequentadores de shows Coringa está fora (Bojan Cvjetićanin, Jure Maček, Kris Guštin, Jan Peteh, Nace Jordan) são muito populares na Eslovênia e dominam as paradas há vários anos.

extensão rtvslo eu anunciei Que a decisão de selecionar um grupo selecionado internamente este ano não foi difícil quando surgiu a oportunidade de trabalhar com uma das bandas de maior sucesso da Eslovênia.

a música Coringa está fora paraFestival Eurovisão da Canção 2023 Será apresentado ao público em sessão especial no sábado 4 de fevereiro Próximo ano.

Os meninos veem o Eurovision como um grande desafio e uma oportunidade empolgante:

Todos os membros do grupo são grandes fãs do Eurovision. Sempre quisemos nos apresentar lá, mas estávamos esperando o momento certo. Apesar da nossa pouca idade, a rápida progressão das nossas carreiras trouxe-nos muita experiência, motivação e energia criativa: estamos prontos para este desafio. Quanto ao estilo musical presente no Eurovision Song Contest, temos que dizer que está longe de ser específico ou restrito a apenas um gênero. Permanecemos fiéis ao som de assinatura do Joker Out, não importa onde e quando nos apresentamos.

Vânia VarjanChefe do Departamento de Entretenimento da Rádio Eslovena:

Decidimos usar uma forma enfática de seleção nacional, que é a seleção interna. Escolhemos Joker Out que, como Magnifico, Siddharta e Big Foot Mama antes deles, estão trazendo música popular de qualidade para a cena musical eslovena para o deleite do público em geral. Estávamos procurando um bom som e boa popularidade, e estou convencido de que o encontramos.

RTV Eslovênia Ele espera que o projeto Eurovision conecte ainda mais os departamentos de entretenimento e música do canal de transmissão Outono 202como ele explica Ziga KlancarChefe do Departamento de Música Outono 202:

Joker Out são os artistas mais ouvidos, então a decisão de selecioná-los como representantes da Eslovênia no Festival Eurovisão da Canção fez sentido e teve todo o nosso apoio. Estamos ansiosos para cooperar com eles no futuro.

A banda seguirá os passos do favorito dos fãs, LPS, que se apresentou com Disko em Turim no início deste ano.

Quem está lá até a saída do Coringa

o Coringa está fora é uma banda eslovena formada em Ljubljana em 2016

Após a separação do Apokalipsa, uma banda em Boyan SvetikaninE a Martin JurkovicE a Matic Kovacic E Luka Squirlieb era músico. Então Cvjetićanin, Jurkovič e Kovačič decidiram formar uma equipe com Chris Justin E a Jan Betehdois integrantes do grupo Bouržuazija, novo projeto, i Coringa está fora.

A banda iniciou desde logo uma intensa actividade musical que os levou, nos meses seguintes, a actuar em vários festivais e concursos de música locais. O primeiro show aconteceu no dia 2 de novembro de 2019, na capital eslovena. em 2020 Gore Massik Ele substituiu o baterista Matic Kovacic. No mesmo ano, eles ganharam o prêmio de música “Zlata piščal” de Melhor Artista Emergente, seguido em 2021 e 2022 com o Prêmio de Artista do Ano.

Em outubro de 2021, seu álbum de estreia, “Umazan Misli”Foi promovido por dois concertos ao vivo, o segundo dos quais transmitido pela RTV Slovenija. seu segundo álbum, “Demonios”foi lançado em agosto de 2022. Pouco tempo depois, o guitarrista Martin Jurkovich anunciou sua saída da banda para que pudesse concluir seus estudos no exterior; Jordan nasceu substitua-o.

Eslovênia no Festival Eurovisão da Canção

lá Eslovênia estreia emFestival Eurovisão da Canção Em 1993, desde o seu nascimento como nação autônoma após a dissolução da Iugoslávia, sempre disputou a competição, somando 28 participações.

O país nunca venceu e seu melhor resultado foi obtido em 2001, com Nosha Derenda então é isso “energia”que em 1995 (Darja Schwager – “Correio Preslohnny“), e terminou a competição na sétima colocação.

Em Turim, em maio passado, representei o país perante Extensão LPS Isso é com a música “disco“, No entanto, eles não chegaram à final.

