Clizia Incorvaia: “Gêmea Perigosa” | Ninguém esperava tal concorrente

A rivalidade entre as mulheres não deveria ser surpresa. Mesmo quando há uma grande diferença de idade. O importante é que seja uma competição saudável. E temos a certeza que é mesmo deste caso que estamos a falar e em que a bela Clizia Incorvaia é a protagonista. “Riving” (em suas muitas citações) é inesperado, mas fascinante.

Ele tem uma sogra muito grande. Mas nem por isso a Clizia Incorvaia deixa de brilhar com luz própria. Acabei de dar à luz. Mas para ela já é um novo desafio. E desta vez o “inimigo” é realmente formidável…

Estávamos falando sobre a sogra dele. Estamos falando, claro, de Eleonora Giorgi. Agora com 69 anos, ela é uma atriz que alcançou a fama nos anos 70 e 80. Por suas habilidades e como um sexy sonhador, com seu ar inocente, mas ao mesmo tempo, muito sexy e intrigante. Entre seus apelidos mais famosos, lembramos “O Beijo”, “É Melhor Fazer Amor Bem”, “Coração de Cachorro”, “Vala Qualquer Coisa”, “Mãos de Veludo”, “Minha Mulher é uma Bruxa” e “Mãos”. da fada.”

Já trabalhou com grandes diretores, como Luciano Sales, Salvatore Samperi, Alberto Latuada, Damiano Damiani e Dario Argento. Ele ganhou o Prêmio David di Donatello em 1982 por “Portalco” de Carlo Verdoni. Nos últimos anos, sua atividade cinematográfica estagnou um pouco. Mas já participou de alguns shows de talentos e reality shows, como “Dancing with the Stars” e “Big Brother Vape”.

Em 1979, Eleonora Giorgi casou-se com o editor Angelo Rizzoli. Eles tiveram um filho, André. Mas eles se divorciaram em 1984, após o envolvimento e prisão de Rizzoli no escândalo da B2, no albergue secreto pintado por Licio Gili. Depois de se separar de Angelo Rizzoli, Giorgi se relacionou romanticamente com o ator Massimo Ciavarro, conheceu-se no set de Sapore di mare 2 e casou-se em 1993, com quem em 1991 teve um segundo filho, Paolo Ciavarro. Após o divórcio de Ciavarro, ocorrido em 1996, ela ficou noiva até 2007 do famoso romancista Andrea Di Carlo.

por sua vez, O filho de Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, é casado com a atriz Clicia Incorfaya, que foi casada de 2015 a 2019 com Francesco Sarcina, cantor, compositor e vocalista da banda Le Vibrazioni. Clicia Incurvaia acaba de completar 42 anos, o que pôs fim à gravidez.

Tornou-se famosa em 2008 graças aos programas Piero Chiambretti, “Markette” e “Chiambretti Night”. Mas também nos lembramos dela como atriz em “Sole a catinelle” com Checco Zalone e “All Fill of Freud”. Também para ela, participou de alguns reality shows: “Beijing Express” com seu então parceiro Sarcina, e “Big Brother Vip”. Esta última presença, embora desqualificante, dá-lhe uma reputação muito má.

A imagem que propomos diz respeito a Nina, filha de Clizia Incorvaia com Francesco Sarcina. Este instantâneo é um tour pela web. Clizia e Nina: Mesma busca por mãe e filha. “Eu e minha filhinha”, diz orgulhosa a mamãe Clesia Incorvia que “fica” com Nina. Eles não são legais?