Gina Prince-Bythwood – The Woman King – Comentários

de vestígios Pantera negra (Ryan Coogler2018) Muito se tem falado sobre o cinema ocidental e a cultura televisiva, e talvez também haja uma discussão sobre aquela que chegará após a sequência do filme, Pantera Negra: Wakanda para sempre (R. Coogler, 2022). Escusado será dizer que a Marvel e a Disney brincam com – e depois subsidiam – as expectativas e gostos do público, por vezes com resultados técnicos duvidosos, mas de qualquer forma uma ideia de produção muito sólida (a Fase 4 do MCU é uma expressão desta tendência sempre com veto do alto Kevin Feige). Então, nos últimos 10 anos ou mais, uma vida inteira fábrica de sonhos Mudamos para um muito mais realista Fábrica de Ideias E apenas em alguns casos a diversão da imaginação e da invenção não foi completamente perdida.

Mas o enorme poder midiático da Casa do Mickey Mouse (indiretamente) também orienta as escolhas do resto de Hollywood, ou pelo menos daquela parte que pensa em conquistar o grande público apenas com blockbusters de tom épico e significado “político”; O risco é agir cinicamente como a Netflix alimentando o algoritmo em seus produtos mais comerciais e astutos e nivelando qualitativamente o programa (felizmente, as divisões mais importantes da Disney ainda não chegaram a esse ponto). Infelizmente a mulher do rei A partir de Gina Prince-Bythewoodproduzido pela Sony Pictures Entertainment, se encaixa perfeitamente nesse contexto de produção.

África Ocidental, 1823. Liderados pelo jovem Rei Genzo (John BoyegaOuça), o Reino do Daomé (atual República do Benin) é um estado tributário do Império Oyo, cujas forças estão engajadas na captura de humanos para cumprir acordos comerciais com Portugal. O Daomé também contribui para o comércio de escravos, sendo a principal fonte de riqueza, mas o general Nanisca (Viola Davis), líder das lendárias guerreiras Agoji (rebatizadas de “Amazonas” pelos ocidentais), propõe ao Rei Genzo uma mudança radical, e claro moral; Para isso, seria necessário libertar-se das garras militares dos Oyos e dos portugueses. Então Agojie começa um treinamento duro por causa da guerra e enquanto isso eles decidem treinar novos recrutas, entre eles também o jovem e rebelde Naoi (Thoso Mbidu).

Sabe-se que a poderosa Dora Milaje é a milícia do Reino de Wakanda (do mundo de Pantera negra), inspirado no real e temível agoji, sempre um ótimo tema para histórias, lendas, ilustrações e releituras (mas não no cinema). Vendo o enorme sucesso do filme da Marvel, era apenas uma questão de tempo até que Hollywood aproveitasse a oportunidade para ir às raízes da lenda e mostrar sua história de fundo.

aqui então a mulher do reio assunto que foi sugerido ao formidável Viola Davis (como herói e produtor) pela atriz/produtora Maria Belloque então contatou o produtor Cathy Shulmanroteirista Dana Stevens e o diretor Prince-Bythewood. Este último voltou do sem brilho velha guarda Da Netflix (2021), um cinema temático alturas Que tem um elenco estelar (muito desperdiçado), ao mesmo tempo em que consegue se lembrar de seu passado mais distante A vida secreta das abelhas (2008), um drama inofensivo ambientado durante o apartheid (década de 1960) e tocado inteiramente na interpretação participativa de atrizes e cantoras negras.

A epopéia oitocentista do Reino do Daomé parece ser o resultado dos filmes mencionados, produtos típicos de uma indústria que muitas vezes joga a seu favor qualquer forma de realismo histórico. estrelato e entretenimento um trabalho e/ou sentimental. Certamente o que emerge do projeto é a presença apenas de mulheres (muitas não brancas) nos andares superiores de sua construção, o que é um passo crucial e importante em termos de a atuação e igualdade de oportunidades (era quase obrigatório devido ao assunto). Mas as “novidades” param por aí.

por exemplo, a mulher do rei não é diferente de peplum para o cinema clássico, aqueles que não temiam reler uma chave americana (ou inventar do zero) as situações e relações da antiguidade; uma atitude “predatória” que persistiu ao longo do tempo, como evidenciado pelo culto lutador A partir de Ridley Scott (2001). Portanto, eles não são uma surpresa para o inglês truncado (para entender que um estranho Para representação), a designação de “europeus” para identificar os colonos brancos, a situação contemporânea (movimentos de atrizes britânicas). Lashana Lynchum dos Agojie mais importantes) ou o silêncio dos lados sombrios do Daomé (a questão da escravidão é resolvida em uma frase).

Filme Prince-Bythewood Não tem grandes soluções nem a nível estético, com uma imagem desprovida de qualquer interesse e maquilhagens/figurinos demasiado perfeitos para o contexto histórico e geográfico em que se inserem (muito melhor do que o design do curso de Millage). Aliás, talvez o seu pior defeito, nem mesmo o enredo é tão emotivo como deveria ou gostaria que fosse, desenvolvido em torno das dinâmicas habituais e dos habituais Uma reviravolta inesperada (Amor Proibido, Segredos do Passado, Vingança Devoradora, Ganhando a Confiança Real). Certamente o mais perturbador tem a ver com Nanisca Viola Davisum protagonista que no papel aspira a transcender qualquer estereótipo (guerreiro, musculoso, assassino, independente, rei mulher) mas acaba por se localizar e se identificar numa antiga maternidade oculta, redescoberta e relembrada desde o início do filme; Já que o personagem foi criado especificamente para o filme, por que não ser um pouco mais ousado?

O que é certo é que as sequências de luta demonstram uma tremenda paixão por parte de todo o grupo de atrizes envolvidas e dirigentes. Prince-Bythewood, pelo menos nesse sentido, consegue potencializar todo esforço muscular ou movimento de dança. Impressionante é a representação física de Davies, que colocou seu corpo a serviço da história em sua totalidade, assim como do já citado Lynch ou. Sheila Atim (como Nanisca “High School”). E também é notável a compreensão que flui entre cada uma das mulheres Ajugi, uma química que explode nas sequências dedicadas ao treino ou nas da dança. Em contraste, no entanto, devemos destacar a má atuação do elenco masculino de apoio, liderado pela ânsia de Boyega em parecer “esclarecido” que muitas vezes se transforma em exagero Tolo e fora de contexto (quanta retórica banal há em seus monólogos…).

O empenho e a dedicação de uma equipe de (quase) mulheres não é suficiente para salvar um produto que gostaria de ser algo que não é, ou seja, uma novidade artística/produtiva para o cinema mainstream e inédita Sonho Para todas as pessoas que querem (e merecem) ver essas histórias ganharem vida na tela grande. Com esses resultados, comparados com “Rehashed History” de a mulher do reireinterpretação da fantasia Pantera Negra: Wakanda para sempre. Goste ou não, no entretenimento popular, na Marvel/Disney algo novo está sendo construído a partir dos esquemas usuais, padronizados, há Fábrica de Ideias Ainda consegue acompanhar Sonho.