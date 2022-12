Ouça a análise da TV no dia 6 de dezembro: Portugal x Marrocos recupera (nos pênaltis e colher de Hakimi). “Il Circolo” segue “Le Iene”, Floris dispensa Berlinguer

Espectadores no topo: na Rai1 “Portugal-Suíça” pela primeira vez com 6.857 milhões e 32,13%. Multas Marrocos-Espanha 6,8 milhões e 44,43%; O segundo semestre Portugal – Suíça 6.237 milhões e 28,16%. Marrocos – Espanha 5,4 milhões e 39,12 no prolongamento e 4,191 milhões e 35,72% no tempo normal. Pago pelo “The Legacy Challenge to the Champ” multas de 4,270 milhões e 26,82%.

Destaques do futebol mundial com as últimas partidas Rodada de 16 terça-feira, 6 de dezembrocom fósforo Marrocos e Espanha A liderança a 16,00 (4,191m e 35,72%), após prorrogação e pênaltis (5,4m 39,12% e 5,2m 34,43%, depois 6,8m 44,43% do pico) terminou com vitória para os norte-africanos, e novamente no horário de pico na Rai1 Portugal e Suíça, vencido pelos lusitanos por seis a um. A partida do horário nobre enfrentou a nova série de TV francesa Canale5, ajuda do céu. Rai2 focado no épico Rubi com joia escondidaEnquanto o Italy 1 dependia dele show de hiena. A apresentação detalhada consiste em Terça-feira E a #Papéis Brancosenquanto Rete4 foi enviado para descansar Mário Giordano Completando a rede básica com chips Amanhã entre nós. Aqui está a classificação dos rankings de classificação Auditel da Networks.

Audição no início da noite: Rai1 é dominado pela Copa do Mundo até as 22h, e então a Mediaset assume.

Na partida Rai1 Copa do Mundo FIFA no CatarE a Portugal e Suíça, 6,547 milhões de espectadores e 30,1% de participação. Em particular, o primeiro semestre ascendeu a 6,857 milhões e 32,13% e o segundo semestre ascendeu a 6,237 milhões e 28,16%. A corrida pré-corrida atraiu 3,924 milhões de espectadores e uma participação de 21,3%, enquanto a pós-corrida levou 3,692 milhões de espectadores, uma participação de 17,9%. Imediatamente após a transmissão ao vivo, o novo episódio de clube da copa do mundocom Alessandra DiStefano Gestão e Força-Tarefa Yuri ChichiE a Sara me ouviuE a Diego Antonelliganhou 2,2 milhões e 12,1%.

No Canale 5, a série de TV policial não exibida (com um monge com habilidades de detetive) ajuda do céucom Sabrina El WazzaniE a Mateus Spinosi E a Jerome Robart Na pauta, teve 1,859 milhão de telespectadores e um share de audiência de 10,87%. Atrás das principais redes, outras propostas “leves” chegaram nessa ordem. Em Italia 1 o novo episódio de show de hienacom belin rodriguez E a Teo Mamucari Gerenciamento de membros Max Angioni E a Eleazar RossiAlcançou 1,6 milhão de espectadores, uma participação de 12,67%, seguindo os 1,2 milhão e 5,5% de participação do programa. na rede 4 Amanhã entre nós para 919 mil, ou 5,22%. No filme Rai2 joia escondida Ele convenceu 721 mil espectadores, ou 3,76%.

No desafio do infoentretenimento, forte crescimento, mas o mesmo equilíbrio mesmo sem Giordano: Flores 7,95%, Berlinger 6,8%

João Flores Mantenha seus seguidores. Terça-feira Teve 1,314 milhão de espectadores, uma taxa de 7,95% terça mais para 446 mil e 7,14% (1,393 milhões de espectadores, ou 8,3%, com terça mais para 379 mil, alta de 5,8% há sete dias).

Bianca Berlinger Fez um bom progresso. #Papéis Brancos Foram 1,109 milhão de espectadores e 6,8% pós-show com 915 mil e 4,12% (1,023 milhão de espectadores e 6,2% pós-show com 1,138 milhão e 5,2% sete dias antes).

Classificação do horário nobre entre os nativos digitais gratuitos

ao redor da íris do olho Grande Jake 618 mil espectadores, ou 3,2%. dia 20 colombiano 495 mil espectadores, ou 2,6%. em nove filme reação em cadeia 384 mil espectadores, ou 2,2%. em tempo real Primeiro encontro 362 mil espectadores, ou 1,8%. na Rai4 Escobar – Paraíso Perdido 310.000 espectadores, ou 1,7%. na tv8 quem quer casar com minha mãe ou meu pai 277 mil espectadores e 1,54% no La5 Grande Irmão VIP 220 mil espectadores, ou 1,7%.

em acesso. notícias de tira no Canal 5 para 3,764 milhões de telespectadores, uma participação de 16,81%. na Rai 2 postagem Tg2 1,085 milhão de espectadores, 4,82%. na Rai 3 Novos heróis 978 mil e 4,55%, cavalo e torre 1,278 milhões e 5,75%, lugar ao sol 1,643 milhões e 7,25%. extensão NCIS Na Itália 1 para 1,048 milhão de espectadores e 4,68, na Rete4 Itália esta noite 878 mil espectadores, 3,95%, 873 mil, 3,87%. na A7 Oito e meia 1,610 milhões de telespectadores e 7,12% na TV8 100% Itália 477 mil e 2,13% de nove Não se esqueça da letra 435 mil, ou 1,93%.

começo da noite. na Rai1 Legado desafiando o herói 4,270 milhões e 26,82% no Canal 5 queda livre para 2,536 milhões e 16,79% e 3,513 milhões e 20,75%. na Rai 2 FBI 984 mil e 4,9% na Itália 1 Suplemento CSI 625 mil, ou 3,29%. na rede 4 Tempestade de amor 838 mil e 4% em La7 Língua 322 mil, ou 1,92%.

em plena luz do dia

De manhã. na Rai1 Revista de Imprensa TgUnoMattina 9,54%. oTG1 às 7 321 mil espectadores, ou 10,5%. TgUnoMattina reuniu 514 mil espectadores, ou 10,88%, tg1 De 8 a 896 mil espectadores, ou 17,26%. na mesma rede Uma manhã 16,47%. histórias italianas 17,95% e 17,63%. no canal 5 primeira página do TG5 19,73%. o TG5 manhã Relatou 1,295 milhão de espectadores, uma taxa de 24,8%. Cinco notícias da manhã 20,73% e 18,82%. na Rai 2 praias de Chesapeake 2,97%. Viva Rai2! câmera de vidro 4,37%Fifa Raio 2 Para 618 mil espectadores, ou 13,3%. … Viva o Videobox 4,52%. Rádio 2 Clube Social 5,59%. em Rai3 ágora 7,67% de participação, salários extras 7%. na rede 4 Risco 2,42%. na A7 ônibus 2,87% e 3,56%. Intervalo 3,37%.

ao meio-dia. na Rai1 é sempre meio dia 17,3%. no canal 5 fóruns 18,9%. na Rai2 seu negócio 10,75% e 9,9%. na Itália 1 Mediaset Esportes 5,7%. em Rai3 quantas histórias 5,9%, passado e presente 4,74%. na rede 4 o segredo 2,1%. senhora oeste 2,58%. na A7 o ar que sopra para 4,9% na primeira parte e 4,2% na segunda.

ao meio-dia. na Rai 1 Hoje é outro dia + 1,682 milhões e 13,79% e no programa 1,669 milhões e 14,95%, Marrocos – Espanha em 4,191 milhões e 35,72. na Rai 2 2m 681 mil e 5,92%; Legal mas 529 mil e 5,36%; nos seus sapatos 350 mil, ou 3,1%. na Rai 3 esperando geo 720 mil e 7%, geo 1,008 milhões e 8,53%.

no canal 5 lindo 2,559 milhões de espectadores e 20,53%, tempo terra 2,483 milhões e 20,58%, homem e mulher 2,8 milhões e 26,83% e na final 2,236 milhões e 23,11%, Amigos de Maria de Felipe 1E a921 milhões e 19,21%, GF Vip 1,735 milhões e 16,83%, outro amanhã 1,416 milhões e 13,14%, cinco da tarde 1,765 milhões e 15,11% e 2,169 milhões e 16,36%. na Itália 1 Os Simpsons A 628 mil AH 5,13%. na rede 4 escritório do fórum Tem 649.000 e uma participação de 5,63%. o Tg4 – diário do dia 358 mil, 3,69%, e o filme diga-me a verdade 425 mil, ou 3,39%. na A7 tagada 333 mil espectadores, ou 2,79%, e 322 mil, 3,20%, Foco Tagada 151 mil e 1,5%.

Na segunda noite. na Rai1 Bobo TV 8.13%. De porta em porta 7% de participação. na Rai2 barra estrela 4,2%. Em Rai 3, o Linha Noturna Tg3 7,23%. na rede 4 Velocidade 2 2,82% de participação. na A7 terça mais 7,15%.

Emanuel Bruno

Na foto de abertura, um momento de Marrocos – Espanha