O terceiro compromisso com a nova temporada de “Belve”, o programa idealizado e realizado por Francesca Fagnani, vai ao ar na terça-feira, 7 de março, em horário nobre na Rai2. Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis são estrelas convidadas.Os contundentes e irônicos confrontos cara a cara estão de volta quando Francesca Fagnani enfrenta, sem adversários, os grandes nomes do entretenimento, política, costumes e notícias. Um episódio de episódios dedicados a mulheres (e homens) indomáveis, ambiciosas e fortes que não precisam necessariamente ser simpáticas, mas é impossível não ouvir.O episódio é ainda enriquecido pela história de Michela Andreozzi que também regressa esta terça-feira ao Teatro Belve, mais uma vez Ubaldo Pantani com uma esquete satírica, e finalmente espaço para as incursões cómicas de Eterobasiche e Cristina Di Tella.Beasts é produzido pela Rai-Direzione Entertainment Prime Time em associação com a Fremantle Italia. Concebido e produzido por Francesca Fagnani, escrito por Fabio Pastrello, Antonio Pascal e Gabriele Baglino, e dirigido por Duccio Forzano.Rendezvous with Beasts começa em 21 de fevereiro, todas as terças-feiras, no horário nobre da Rai2, em cinco episódios; Sempre disponível mediante solicitação Reproduzir Ray

