“Big Brother Vape”, Oriana Marzoli é a primeira finalista

Alfonso Signorini abre o episódio “Big Brother Vip” anunciando imediatamente que a transmissão confirmará a chegada do primeiro finalista desta edição.

Repreenda o comportamento dos VIPs “O último episódio foi especial onde, em alguns aspectos, um certo limite foi ultrapassado, um limite que teria sido bom não ultrapassar” explica o anfitrião do vipponi em Casablanca, continuando: “A partir desta noite, nenhuma ofensa será perdoado, haverá expulsão imediata.” Eu avisei, seremos muito rígidos, não vai demorar, faça um esforço.” Primeiro Danielle pede desculpas em nome de todos, depois Sonia Broganelli: “Exagerei muito da última vez principalmente com as meninas, comecei a ter um coágulo de sangue e me deixei em liberdade condicional que não deveria por causa do papel que estou desempenhando . Peço desculpas a Nicole e Yale”

Convergência de Donnalisis Voltamos a falar novamente sobre Edoardo e Antonella: entre os dois houve outra reaproximação apenas nos últimos dias, quando parecia que o relacionamento deles havia acabado. “Nosso maior problema é a comunicação”, explica Donamaria, explicando os motivos de suas diferenças.

Uma surpresa para Daniel Daniele é chamado ao quintal para uma surpresa: uma carta de sua mãe. O menino se derrete assim que ouve a fala dos pais. “Daniele, você é o que você vê”, escreveu sua mãe, incentivando-o a continuar com a força que o define. “Amo minha mãe. A maioria das coisas que fiz por mim, na verdade, fiz para ver minha mãe feliz”, diz Danielle, chorando. Depois vem a segunda surpresa, a chegada de Wilma Goesch, que confessa estar com saudades A cantora diz ter notado no último período uma certa raiva: “Mas você tem surtado ultimamente.” Eu vou sempre te apoiar.” READ Sorrento. Le Lyrial do Ponent Cruise Hoje em Sorrento Amanhã em Positano e depois em Amalfi

resultado da transmissão televisiva Os sete candidatos acreditam que a transmissão desta noite levará à desqualificação. Nikita, depois Tavasi, Mikol e Andrea se salvaram, ou melhor, não foram direto para a final. Em seguida, Davide, Oriana e Antonella são convidados a ir ao estúdio para ver quem será eliminado (o finalista). David é o primeiro a voltar para casa. Signorini explica às duas meninas restantes que é candidato à eliminação, não finalista. Aí vem o veredicto: Oriana é a primeira das finalistas. Signorini planeja uma pegadinha com o vipponi: pede a Oriana que entre na casa e diga que houve dupla eliminação.

Uma importante personalidade da TV Todos os vippos são despachados com uma super vantagem: a Rede de Resgate decidirá quem enviará um deles para o nocaute. Oriana tira uma carta ao acaso da mesa e encontra uma foto de Tavasi. A série começa com isso. Quem salva Nicole, quem salva Gialle, quem salva Onstini, quem salva Alvirto, quem salva Donnamaria, quem salva Antonella, quem salva Nikita, quem salva Davide, quem salva Andrea, quem manda Melina para a TV.

Antonino e Jennifer, novo casal? Antonino e Ginevra continuam falando de si mesmos e de seu relacionamento, tanto que Alfonso abre espaço para falar sobre o conhecido. Os dois se sentam no centro do estúdio, conversando sobre seus sentimentos. Em entrevista, Antonino disse que queria se apaixonar. “Vi muitas coisas sobre mim em Genebra”, declara. Antonino repete que valoriza muito a menina: “Ela tem o que sempre procurei em uma mulher”, explica com decisão.