Chegada a Turim em Cirque du SoleilO novo show, intitulado “OVO”. Todas as informações úteis sobre local, datas e ingressos para o grande evento.

Cirque du Soleil em Turim

o Cirque du Soleil é uma empresa internacional de entretenimento e um dos principais produtores mundiais de apresentações de circovagando e estacionário.

Sobre o décadas de atividadee compilado pelo Cirque du Soleil 180 milhões de espectadores Ao vivo (sem contar os programas que são transmitidos pela TV), em 450 cidades de 90 países nos 5 continentes.

Os artistas do Cirque du Soleil vêm de As escolas de circo são diferentesincluindo a escola russa, a escola chinesa e outras pertencem a Famílias tradicionais do circo.

O Cirque du Soleil retornará a Turim em 2023 com um novo espetáculo intitulado “OVO”o que significa em portugues “um ovo”. oferta será Engraçado, incrível, legale deixará o público sem palavras, despertando nele a criança que se esconde em cada um de nós.

Colocar os italianos no Cirque du Soleil seria significativo quatro cidades. Será a primeira parada Turim, onde os artistas se apresentarão no Pala Alpitour. Logo depois, o circo segue em frente bizarroEntão você chega Casalecchio di Reno (Bolonha) Finalmente Florença.

Cirque du Soleil em Turim: onde, datas e ingressos para o grande evento

O Cirque du Soleil será um Turim Entre o final de setembro e o início de outubro. Artistas de circo mundialmente famosos se apresentarão no Pá Alpitour Turim De 28 de setembro a 1º de outubro de 2023.

Especificamente, o Visualização de calendário Com horários especiais como segue:

Quinta-feira, 28 de setembro – 20h30

Sexta-feira, 29 de setembro – 20h30

Sábado, 30 de setembro – 16h30

Sábado, 30 de setembro – 20h30

Domingo, 1º de outubro – 13h30

Domingo, 1º de outubro – 17h30

o bilhetes O espetáculo do Cirque du Soleil será em Turim à venda www.ticketone.it A partir de 10 de março de 2023.