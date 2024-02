Francesca Michelin: “Eles removeram meu rim.” A doença do cantor: “Dor insuportável”

“Fiz uma cirurgia e agora só tenho um rim.” Francesca Michelin Ela fala pela primeira vez sobre seu problema de saúde e revela que passou por uma grande cirurgia em que um dos rins foi retirado. O anúncio vem do namorado Alessandro Cattelan, de quem ela assumiu como apresentador do The X Factor.

O que Michelin disse

A convidada do programa “Stasera c'è Cattelan” transmitido pelo Canal Al Rai, Francesca Michelin, revelou a importante cirurgia a que foi submetida nos últimos meses. “Falei da operação sem especificidades, havia algum receio entre os torcedores. Você parece bem para mim, o que aconteceu?” Cattelan pergunta. “É um pouco pesado. Meus amigos me disseram que depois de escrever Heart Organ, seu próximo álbum se chamará College Organ.”

“Por que”, respondeu Cattelan, “você teve um problema renal?” “Sim, a partir de hoje direi ‘paragem renal’ em vez de ‘paragem renal’”, revelou Michelin. “Eu só tenho um agora, mas você pode viver sem ele. Eu rio disso, quando eles dizem coisas como “que faculdade”, eu digo “não, senão vou ficar sem dinheiro”. “Eu faço muitas piadas”, concluiu o cantor e compositor.

A turnê foi cancelada

No verão passado, Francesca Micheline cancelou a sua digressão e a sua participação no X Factor também ficou em dúvida. A cantora falou em “dores insuportáveis”, o que a obrigou a se submeter a uma cirurgia. Tudo começou há um ano, com a descoberta de um problema físico: “Tentei conviver com isso, e continuar vivendo minha vida, mesmo com dores constantes, mas fiz isso porque amo meu trabalho e adoro compartilhá-lo com você, e foi assim que me descobri muito mais forte do que pensava.”

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Jornal