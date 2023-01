Jogar na Itália? Por que não, também tenho passaporte. Nunca diga nunca

Semana Pan-italiana da Estrela Vermelha em Belgrado. A equipa de Dusko Ivanovic brilha na pista europeia entre o Virtus Bologna e o Olimpia Milano naquela que será uma encruzilhada crucial para testar as ambições dos homens de Scariello e Messina na Euroliga.

Na madrugada da dupla travessia com a esquiva equipe sérvia, a Eleven Sports interceptou exclusivamente seu capitão, o técnico Ivanovic, e sua estrela, o argentino Luca Vildoza. Este último, principal suspeito na conquista do título de MVP da temporada regular, alertou sua equipe sobre os perigos potenciais desse duplo compromisso: “Os times italianos têm muito talento e experiência apesar de não terem terminado bem na classificação. Viemos de uma derrota difícil contra o Partizan e precisamos voltar a jogar no ritmo que jogamos, será difícil fazer isso contra o Virtus e o Milan. ”

Isso foi repetido pelo técnico Ivanovic, que deixou sua marca mental desde sua chegada a Belgrado. E os resultados, apesar de perder o clássico para o Partizan em 27 de janeiro, falaram por ele: “O jogo contra o Virtus é tão importante quanto todos os jogos da Euroliga nesta temporada” – anunciou o ex-treinador do Baskonia ao Eleven Microphones – “Todas as equipes são muito fortes e qualquer um pode vencer todas as partidas. A Virtus é uma excelente equipe, com jogadores altamente experientes como Teodosic, Shengelia e Hackett.”

E por falar em jogadores capazes de fazer a diferença, o Red Star ainda não conseguiu um figurão como Facundo Campazzo. A história do mercado sobre o ex-armador argentino do Dallas Mavericks tem alienado todo o clube, principalmente o compatriota Valdosa: “Facu está em uma situação difícil. Ele planejava vir aqui e dividir o campo comigo e com o resto da equipe. Não sei o que aconteceu, mas teremos que esperar até março, e então todos poderão para ver o que ele pode fazer novamente.”

Enquanto espera por Campazzo, Vildoza é atualmente o piloto da Estrela Vermelha com mais de 14 pontos e 4 assistências em média na Euroliga. A classe 95 não está descartando um futuro mais distante em outro lugar, no entanto. E quem sabe, talvez o próximo porto de escala seja na Itália: Jogar na Itália? Por que não. Eu também tenho passaporte italiano, então jogarei como jogador italiano. Meu futuro é em Belgrado, onde estou bem, então veremos. Nunca diga nunca”.

Claro, há poucas dúvidas sobre a importância de um criador de jogos como Vildoza. E, como lembrou o próprio treinador Ivanovich, em tal competição da Euroliga é quase impossível prescindir de um goleiro de alto nível: “Hoje é fundamental ter bons goleiros. Basta olhar para a linha de frente e seus jogadores naquela posição. Se faltar um bom goleiro hoje, todo o resto fica difícil. Tem que ter”.

Conseguirão o Virtus Bologna e o Olimpia Milano ultrapassar a barreira imposta pelo Red Star a Ivanovic e Vildoza? Mais uma grande semana do basquete europeu se aproxima na Eleven Sports: Virtus Bologna-Stella Rossa (terça-feira, 31 de janeiro, às 21h) e Olimpia Milano-Stella Rossa (quinta-feira, 2 de fevereiro, às 20h30) nos contam muito sobre o resto da Liga Europa . Duas equipes italianas.

