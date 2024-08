Madonna em Pompéia, seu aniversário gera discussão. Um mistério sobre o concerto no Teatro Grande

Roma, 12 de julho de 2024 – a partir de hoje Madonna em Portofinoum convidado Dolce & Gabbana. Porém, o ponto alto de suas férias na Itália é o dia 16 de agosto, aniversário da estrela, aniversário que Deus pretende comemorar na Itália como aconteceu recentemente: ela escolheu a Puglia para as festas de 2017 e 2021, portanto 2022 Sicília. A zona escolhida para a realização da grande festa por ocasião do seu sexagésimo sexto aniversário, segundo rumores que se espalham com cada vez mais insistência nestas horas, é a zona CampâniaA hipótese que se fala há dias é que o cantor assopre velas com seus familiares e alguns amigos próximos no dia 16 de agosto. Iate na costa de Capri, Depois desembarcando no continente no porto de Marina di Stabia e daqui chegando de carro Pompéia. Sim, porque foi palco de uma grande festa que contou com a participação de 500 pessoas (convidados muito seletos, de Orlando Bloom a Kate Perry, entre eles, segundo pela manhão Ministro do Patrimônio Cultural Sangiuliano também deverá estar presente) estará especificamente Sítio arqueológico Que em 1997 passou a fazer parte da lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, é o segundo monumento italiano mais visitado depois do Sistema de Museus do Coliseu, do Fórum Romano e do Palatino, e onde a notícia foi anunciada esta manhã pelas escavações de Pompéia E-magazine – foram encontrados os esqueletos de duas vítimas de Erupções, um homem e uma mulher, na área de escavação da Região IX, Insula 10.

Porém, à medida que a notícia se espalha, muitas dúvidas também se espalham: é claro que se a cerimónia de Pompeia se confirmar, entre os pontos da ordem do dia da reunião já convocada amanhã na Prefeitura de Nápoles, inevitavelmente serão esclarecidos quais e quanto. Medidas de segurança estão em vigor no acampamento Para um evento, se for destinado a convidados no papel, também pode atrair uma multidão de fãs a esses locais. Mas a preocupação não se limitou certamente ao público disposto a invadir o local na esperança de encontrar a estrela: ainda que a cerimónia tenha decorrido com a maior “calma” e respeito pelos preciosos monumentos antigos (ao custo de 30 mil euros não só pela renda, mas também pelos custos de vigilância interna e do plano de segurança), permaneceram questões críticas relativamente à oportunidade dada à diva bilionária de alugar um local simbólico para o património cultural comum de tal país. importância. Tanto que o jornal Daily Mail havia precedido a notícia com a manchete, em sua edição online de hoje, “O show de Madonna em Pompéia para 500 convidados de primeira classe provoca indignação italiana após descobrirem como é ‘barato’ alugar um carro em um local histórico.”

Então, ontem à tarde, depois de horas de silêncio, Aqui está – uma mudança estratégica face ao crescente descontentamento? O desmentido partiu dos diretores do parque arqueológico: “Nenhuma festa com centenas de convidados no aniversário de Madonna nas escavações de Pompeia”.. Relativamente aos rumores que circulam hoje na imprensa sobre uma “grande festa” para uma celebridade internacional com 500 convidados nas escavações na cidade de Pompeia, bem como sobre o alegado aluguer do Teatro Grande no valor de 30 mil euros, o Arqueológico Park especifica que a declaração dizia: “Não é notícia”. “Não tem base na verdade”.

Rumores se espalharam desde então Grande Teatro – Um prestigiado teatro – utilizado para grandes espetáculos – foi alugado por uma companhia internacional para a realização de um concerto no dia 16 de agosto: por ser o aniversário de Luísa Maria Verônica Ciccone, Também conhecida como Madonna, a conclusão pareceu imediatamente óbvia. Existem dois tipos de anfiteatros pompeianos utilizados para apresentações: um é especificamente grande teatro, Foi construído na era samnita nas encostas de uma colina usando uma série de degraus próximos a ela. Templo dóricoFoi totalmente restaurado durante a era de Augusto e foi usado para shows de comédia; O outro é o famoso anfiteatro romano, usado para jogos de circo e lutas de gladiadores, que também entrou para a história do rock porque foi aqui que o Pink Floyd gravou seu famoso álbum e filme em 1972. “Viver em Pompéia” (Quatro dias de música e filmagens, sem presença de público) E aqui David Gilmour voltou a atuar em 2016, nos dias 7 e 8 de julho, desta vez diante do público, num concerto que também virou concerto. O álbum, lançado em 2017.

Também este ano o anfiteatro foi palco de concertos, num programa patrocinado pelo Ministério da Cultura e pelo Parque Arqueológico de Pompeia e em cooperação com a Câmara Municipal de Pompeia, que testemunhou entre os apoiantes – só no passado mês de Julho – Russell Crowe, Volo, Biagio Antonacci (três apresentações), Poh e Francesco De Gregori. “A organização de eventos musicais insere-se também na perspetiva de uma área arqueológica que faz parte plena da vida cultural contemporânea, sem abandonar a sua diferença em relação aos dias de hoje: a contemporaneidade antiga que nos ajuda a criar novas ligações. do Ministério da Cultura, esta abordagem também contou com a cooperação ativa, desde o ano passado, do Município de Pompeia, até porque estes eventos são importantes para oferecer aos visitantes mais um motivo para parar na zona e descobrir outros tesouros da região do Vesúvio”, anunciou o diretor do Parque Arqueológico em março, durante a mostra romana de concertos Gabriel Zutztregel. “Acredito que os artistas musicais são fonte de lugares culturais. É uma aliança natural, dão vida aos monumentos, são os primeiros embaixadores da beleza e da cultura popular. Falam de arte, transmitem sentimentos. essencial porque representa um primeiro passo crucial na formação e educação das gerações mais jovens.” Devemos ter em conta que grandes segmentos da população obtêm hoje informação e conhecimento da Internet e das redes sociais. e os artistas nos ajudam a espalhar a beleza.” Gianmarco Mazzi.

A essa altura, dos shows para públicos pagantes (considerando que o show ao vivo de Gilmour poderia ser colocado no mesmo nível “cultural” de um show ao vivo de Antonacci), passamos para o aluguel privado de shows da estrela bilionária: e entre os os observadores mais cépticos lembraram-lhes imediatamente a indignação face à mercantilização desenfreada atribuída ao maior licitante pelos nossos mais valiosos tesouros partilhados (museus, monumentos, Do escândalo do aluguel de uma festa privada na Ponte Vecchio em Florença à recente polêmica sobre a festa privada da esteticista Sêneca em Brera) As palavras de Tommaso Montanari e seu famoso livro “Pedras e Pessoas: Devolvendo a Arte e a História aos Cidadãos” (fax mínimo): “Embora agora seja claro que a proteção das paisagens está intimamente ligada aos direitos fundamentais da pessoa, como a saúde física e mental, em relação ao património, uma consciência semelhante ainda não foi alcançada. sagrado querer defender Pompeia, o Uffizi ou a Pinacoteca di Brera porque é “bonito”, ou mesmo porque representa a nossa memória colectiva, mas talvez mais importante porque nos faz compreender a verdadeira razão pela qual a Constituição os protege, por que protegê-los e preservá-los com os nossos impostos, é que sejam uma escola de cidadania, uma ferramenta de libertação cultural, uma forma de construir a igualdade em todos os seus sentidos práticos, isto não significa apenas que o património (como a escola) também não pode ser sujeito. ao mercado, mas que esta protecção também deve ser funcional para a investigação e a sua divulgação, porque o conhecimento é a ferramenta mais importante para a construção da democracia.”