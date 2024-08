Itália lidera a Europa no Paredes Entertainment e no Campeonato de Grupos Simultâneos

Em Portugal, os Azzurri conquistaram 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze

No último dia, surgiu o título por equipes do Monza Precison e a prata dos Royal Eagles

A cortina sobe em Portugal para o Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 2023. Itália sobe ao topo da Europa com Total de 12 medalhas e 5 ourouma das quais conquistada hoje, último dia da prova continental. São 2 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze que os Azzurri trouxeram para casa, superando os rivais espanhóis ao longo dos tempos. Os ibéricos contentam-se com o segundo lugar com um total de 9 medalhas e 3 ouros.

As competições do dia começam com corridas Sênior síncrono E é instantaneamente dourado para as nossas cores. campeões europeus 2022, A equipe exata de Monza (Astro Roller Skating ASD – MB) também confirma o título em Portugal graças ao espetáculo “A Máscara de Ferro” com coreografia dos treinadores Paola Biella e Roberto Riva e a pontuação é 67,78, merecida eles 2023. A plataforma também ganhou cor azul graças a Skate de precisão paulownia (Progresso Fontana, Polisportiva Lame – Pol. Spring Sez. Patt. BO – Dil. Aprutino TE) que está centralizado Bronze Com 63.04. As campeãs italianas de 2023, orientadas por Sara Mattucci e Sara Saletti (que também cuida da coreografia), apresentaram o programa “Eu tenho um sonho”. Entre os dois grupos azuis estão os alemães Time dos sonhos Que conquistou a medalha de prata com o programa “Pássaro Voando” com nota 65,18. O outro grupo italiano termina no pódio Rolo síncrono (Sincro R. Calderara BO), já medalhista de prata do Campeonato Italiano 2023, que aqui em Paredes está em quarto lugar no espetáculo intitulado “Duende” com 53,52 pontos. O grupo conta com Barbara Calzolari como coreógrafa e treinadora, apoiada por Cristina Lippi, Ilaria Bianchini, Roberto Stanzani e Giovanni Piccolantonio. A Sincro Roller alcançou o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Buenos Aires 2022.

Sênior síncrono

1 Equipe de Precisão Monza (ASD – MB) ITA – 67,78

2 time dos sonhos alemanha – 65,18

3 patins de precisão paulownia (Progresso Fontana, Polisportiva Lame – Pol. Spring Sez. Patt. BO – Dil. Aprutino TE) ITA – 63.04

Disse: Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos aqui em Paredes Ivano FagotoDiretor Federal do Setor Técnico – Conquistamos muitas medalhas e medalhas de ouro importantes, afirmando-nos como líderes a nível continental, na presença de países de alto nível, em primeiro lugar a Espanha, que se revelou o nosso principal adversário, como esperado na véspera da competição. Ao longo do evento tivemos um bom desempenho em todas as provas – enfatizou Fagotto – em alguns casos talvez pudéssemos ter alcançado um resultado melhor, e vice-versa, reconfirmamos nosso crescimento significativo em algumas provas, em particular na Final Sênior do Sincronizzato de hoje, onde obtivemos sucesso para alcançar ouro e bronze.”

Com início ao final da tarde portuguesa, o Largo i Quartetos pequenos. Uma nova medalha para a Itália Bronze Ele conquistou Desejo de precisão (Adige B. Pastore VR e Patt.Art Trissino VI) com “Feeling Free” no valor de 45,58; Protegido, mas aprisionado numa jaula dourada, a liberdade está a apenas um passo de distância. O quarteto (Martina Dalla Riva, Stella da Rolde, Giada Veronese e Mathilde Peretti), vencedor do bronze do Campeonato Italiano de 2023, foi formado em 2017 e tem direção de Silvia De Carli com coreografia de Alessandro Spigai. Quarto lugar (38,07 pontos) Patinação mágica (Artiskate VR) com “Shall We Dance”, um número de dança cativante e colorido. As patinadoras (Nicole Corradini, Alessia Veseli, Matilda Erbusti e Martina Bonner) que conquistaram o ouro no recente Campeonato Italiano de Reggio Emilia 2023, são treinadas por Sabrina Scazzi e Stefania Poli que também se interessam por coreografia. Para o centro eles Na competição Junior Quartets estão os espanhóis Alkasmar Com “Bela Adormecida”. A Espanha também conquistou a medalha de prata, confirmando-se como a primeira competidora da Itália nestes campeonatos continentais. Cpa Caldes D’Estrac sobe ao segundo lugar do pódio com a música “Three Sixty”.

Quartetos pequenos

1Alkasmar – “Bela Adormecida” ESP – 49,25

2 Cpa Caldes D’Estrac – “Sessenta e Três” ESP – 46,67

3 Desejo de precisão (Adige B. Pastore VR e Patt.Art Trissino VI) – “Feeling Free” ITA – 45,58

Termina em grande com a apresentação evocativa Grandes grupos. A final só pode ser caracterizada pelo desafio que animou toda a prova continental, o desafio entre os azzurri e os espanhóis que partilham os riscos. o’ouro Conquistado pelos ibéricos. CPA Girona traz a versão de “Let me Live” para a pista digna do título europeu com 40,22 pontos. prata Para os campeões italianos de 2023, Águias Reais (SC Don Bosco TV) com o programa “In vino veritas?” O resultado é 37,13. As Royal Eagles já garantiram a medalha de bronze no Campeonato Europeu de 2022 e revisitaram os personagens de Gepeto e Pinóquio. Treinadora Emanuela Guizo, coreografia de Xavier Lopez Gonzalez. Bronze para Estilo de rolo (P. Art. Mignagola e SC Ponte di Piave TV). O grupo iniciou a sua atividade federal há cinco anos, conseguindo no ano passado a primeira qualificação para o Campeonato Italiano e, este ano, a medalha de prata no Campeonato Italiano de Reggio Emilia. O programa apresentado em palco aqui, em Paredes, intitulado “Viena 1 de Janeiro”, contou com coreografia de Marco Fortunato. Treinadores Valentina, Veronica Bellone, Martina Sottosanti e Marco Marco Fortunato. O outro grupo italiano ocupa o sexto lugar renovação (Skating Club Marano – ASD Patt. Malo – Patt. Breganze – ASD Gruppo Patt. Sarcedo), com programa intitulado “A Puppet Story” e coreografia do treinador Massimo Carraro, em colaboração com Angela Polito.

Grandes grupos

1 CPA Girona – “Let Me Live” Esp – 40,22

2 Águias Reais “In vino veritas?” Hora prevista de chegada – 37.13

3 Estilo de volta – “Viena, 1º de janeiro” ITA – 35,14

Todos os resultados estão disponíveis para consulta aqui

Fotografia de Raniero Corbelletti