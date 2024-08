Morgan explodiu com seus colegas músicos após as acusações de Angelica Chiatti: “Vocês me abandonaram, estão brincando com minha vida”.

É uma ligação feita por Morgan aos colegas músicos, que os acusam de deixá-lo sozinho depois que estourou o caso com sua ex-namorada Angelica Chiatti, que o denunciou por perseguição e difamação. Enquanto o caso está sendo tratado pelo Ministério Público de Lecco, o contrato de gravação de Morgan com a Warner foi rescindido. Rai também decidiu congelar seus projetos em andamento com Marco Castoldi, ao mesmo tempo em que cancelou vários shows de verão devido à polêmica que surgiu em torno deste assunto. Ao conversar com os repórteres, Morgan voltou a desabafar sua raiva com uma longa carta aberta na qual na verdade pede ajuda.

Ligue para amigos

“Viro-me aos meus colegas – escreve Morgan – vocês devem saber o que está acontecendo comigo porque não posso acreditar que toda uma classe de músicos, compositores e pessoas que pensam e vivem artisticamente não tenham o menor escrúpulo e não tenham a capacidade de pense no que está acontecendo com um de seus colegas ou amigos.” Castoldi dirige-se sobretudo aos seus muitos amigos do mundo da música e do entretenimento: “Tive relações de amizade com muitos de vocês, o que espero seja a única coisa que tenha conseguido combater o mecanismo do oportunismo, e cooperei com muitos . Na música, então você me conhece bem.”

“Você sabe quem eu sou”

“Você sabe muito bem que tipo de pessoa eu sou”, insiste Morgan, “porque não importa o quanto a imprensa construa uma persona ilusória que é conveniente porque recebe cliques, e não importa quantas bobagens os jornais divulguem, você sabe o que eu também sou, e vocês também sabem que sou uma pessoa sensível, generosa, simpática, extravagante.” Minha imaginação, meu ideal – e também – um pouco de disciplina é suficiente para divertir todos vocês, mas vocês sabem muito bem que sou. um cavalheiro, um homem que não mataria nem um mosquito, porque odeio machucar os outros.”

“Você não se importa?”

Morgan também se permite entrar em estado de raiva, sentindo-se isolado de seus colegas músicos por algum tempo: “Você tem alguma ideia do que está acontecendo comigo ou você realmente não se importa por ter se tornado um robô? Quero torcer para que vocês não sejam pessoas más e é por isso que estou escrevendo para vocês uma carta muito clara. A nossa Constituição fala muito claramente e diz que as pessoas não se incriminam, e diz que as pessoas são inocentes até que o juiz fale, mas você – conclui ele – está brincando com a minha vida, e minha vida foi destruída, e você está tendo festas nas praias, estou preso em minha casa, foi roubado de mim.

explosão

Morgan conclui seu discurso defendendo suas habilidades artísticas que não estão vinculadas a modismos passageiros. Reitera que é multi-instrumentista e que sabe de cor “as obras completas de The Beatles, DeAndre, Bowie, Pink Floyd, Tinko, Battiato, Ilves e Battisti”. Apesar de tudo, ele continua: “Levo chutes na cara de gente que nem sabe o que é dó maior. Sou músico e deveria ser respeitado, mas você não, na verdade você me abandona assim. Eu sou um cachorro. Percebam que fazer isso com um artista é nojento, seus cães, deixem-me viver como um homem pobre, como um pobre e miserável Cristo. Fumo 200 cigarros por dia e não durmo porque penso em quanta porcaria não mereço. Quando vocês dão seus malditos shows com suas músicas sujas. Jesus”.

