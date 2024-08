“amore” de Pippo Delbono exclusivamente na Toscana

Com seu último trabalho “Amore”, Pippo Delbono retorna à Città del Teatro de Cascina (PI) após uma longa ausência.

O show acontecerá no palco na terça-feira, 19 de dezembro, às 21h, exclusivamente na Toscana.

“Amor” para o realizador da Ligúria é mais uma tentativa de dar vida ao teatro, ao nomear esta palavra, há muito ausente do discurso público, no caminho do sentimento que nos define como seres humanos.

“Amor” é uma investigação dos sentimentos mais fortes, daquele verdadeiro motor que no corpo humano escolhe, movimenta, destrói e reconstrói tudo o que vemos, sentimos e desejamos. Um estado de alma, que se cruza no palco com a energia atrativa da música que a pode tornar física: o ponto de partida é Portugal com a sua cultura, as notas são tons tristes de fado que sempre encarnaram a emoção, aliada à ausência e à distância, uma nostalgia para o passado.

“Este espetáculo apresenta uma dupla visão do amor”, diz Pippo Delbono. “Por um lado – e as palavras falam – todos partimos em busca deste amor, tentando escapar ao medo que nos ataca. Nesta jornada tentamos evitar este amor, mesmo que estejamos sempre conscientes da sua urgência; Estou procurando, mas também quero, e é exatamente isso que dá medo. Mas o caminho – feito de música, sons e imagens – pode conseguir conduzir-nos à reconciliação, a um momento de paz em que aquele amor se possa revelar por detrás de todo o medo.

A palavra poética, resgatada pelo registo caloroso do artista com o seu habitual canto hipnótico ao microfone, é composta por compositores lusófonos – Carlos Drummond de Andrade, Eugenio de Andrade, Daniel Damásio Asensão Felipe, Sofía de Mello Brenner Andreessen, Florbella Espanca – de Jacques Prévert e Reiner Maria Rilke.

“Amore” é uma grande coprodução internacional, que conta com figuras artísticas de diversas disciplinas, como o famoso guitarrista e compositor Pedro Goya, duas vezes vencedor do Prémio Carlos Paredes 2021, e o cantor Miguel Ramos, um dos mais famosos novos geração de artistas. Fado, a angolana Aline Fracão, é escritora, musicista e compositora de 2020 da banda sonora do filme Ar Condicionado do realizador Fradik (um dos mais talentosos do cinema africano contemporâneo), da artista visual portuguesa Joana Villaverde e do académico Thiago Bartolomeu Costa.

O projeto artístico nasceu da amizade entre Beppo Delbono e o produtor teatral italiano Renzo Barsotti, que atua em Portugal há anos, da vontade de criarmos juntos um espetáculo sobre este país. Daí o início de uma viagem emocionante por paisagens pictóricas, líricas e sonoras, entre a geografia externa – Portugal, mas também Angola e Cabo Verde – e a contemplação autobiográfica. O ritmo agora é o ritmo do espetáculo, ora uma pintura viva, ora uma procissão lenta, e o quadro é uma pintura cujas cores mudam, aquecendo e esfriando. O que une a montagem emocional completamente inquieta é a gramática que alterna entre plenitude e vazio, canto com música, som ao vivo com silêncio: um mapeamento de emoções que mergulha profundamente na alma do autor, de seu intérprete e na alma do espectador. Ele é chamado a olhar sempre com os olhos aquilo que falta e que demora inexoravelmente a aparecer.

Pré-venda no circuito Ticketone e no teatro.

Na noite do espetáculo, a bilheteria abrirá às 20h.

Informações 050.744400 – 3458212494

Cidade Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)

amor

Companhia Pipo Delbono

Espetáculo de Pippo Delbono

Com Dolly Albertin, Gianluca Ballari, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria D’Tante, Aline Frasão, Mario Introlio, Pedro Goya, Nelson Laricchia, Gianni Parente, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinella.

Música original de Pedro Goya de vários compositores

Colaboradores artísticos Joana Villaverde (cenas), Elena Giampaoli (figurinos), Orlando Bolognese (luzes), Thiago Bartolomeo Costa (consulta literária)

Biografia de Beppo Delbono

O autor, ator e diretor Pippo Delbono nasceu em Varazze em 1959. Na década de 1980 fundou a companhia Pippo Delbono, dando vida às performances que marcaram a história do teatro contemporâneo. O encontro com pessoas que vivem em situações de marginalização e diversidade constitui um ponto de viragem na sua investigação. Assim nasceu Barboni (1997), que recebeu o Prêmio Especial UBU “pelas pesquisas realizadas entre a arte e a vida”.

Por mais de vinte anos, performances foram criadas com sua companhia, incluindo teatro, poesia, música, cinema e dança (The Time of Assassins, Rage, War, Exodus, Plastic People, Scream, Silence, June Tales, This Dark Fierce) (The Lie, After the Battle, Orchards Fruit, Gospel and Joy) em teatros e festivais de prestígio em todo o mundo: entre outros, o Festival de Avignon, a Bienal de Veneza, o Festival da Holanda em Amsterdã, o Festival de Artes de Hong Kong, o Festival d’Autonio . Festival Grego em Barcelona, ​​Teatro Espetáculo em Zurique, Festival Wiener, Festival Transamerica em Montreal, Moinho Santiago em Santiago do Chile e Vale do Drama Moderno em Xangai.

Em 2003, Delbono dirigiu o filme Guerra (Festival de Cinema de Veneza e Melhor Filme David Di Donatello 2004); É seguido por Grido (2006), La Fear (Festival de Cinema de Locarno 2009), Amore carne (68º Festival de Cinema de Veneza 2011), Sofá Azul, Sangue (66º Festival de Cinema de Locarno), La Visite-Versailles (2016) e Gospel ( 2017). ).

Na ópera, dirigiu: Studio per Obra Maestra (Lirico Sperimental di Spoleto 2007), Don Giovanni de Mozart (Teatr Wielki di Poznan, Polônia 2014), Cavalleria Rusticana e Madama Butterfly (San Carlo di Napoli 2012 e 2014), Passione Secondo Giovanni ( Massimo De Palermo 2017) e Eu os Palhaços (Teatro di Roma 2018). Com grandes músicos, criou os concertos Amore e Carne (com Alexandre Balanescu), The Blood on Sophocles Edipo (com Pietra Magoni), Bestemmia d’amore (com Enzo Avitabili) e La notte (com Piero Corso).

Barboni publicou – Il Teatro di Beppo Delbono (Opolibri, 1999), Raconte di Giugno (Garzanti, 2008), Bodies Without Lies (Barbis, 2009), After the Battle – Political Poetic Writings (Barbis, 2011), Blood. Diálogo entre um artista budista e um ex-terrorista que retornou à liberdade (Edizioni Clichy, 2014), O homem que caiu na terra (Edizioni Clichy, 2016), Le don de soi (Edições Actes Sud, 2018) e vários livros foram publicados sobre seu teatro e cinema.

Recebeu o Prémio Especial OBO para Barboni, o Prémio da Crítica para a Guerra, os Prémios Olímpicos para Pessoas de Plástico e Grito, em Wrocław, Polónia (2009) e o Prémio Europa e o 25º Prémio Honorário de Istambul.