O Grande Irmão Berlusconi choca a todos: “Isso nunca mais acontecerá…”

Irmão mais velho, Berlusconi choca a todos: “Isso nunca mais acontecerá”. Chegam novidades que surpreendem a todos em relação ao reality show mais acompanhado pelo público. Palavras que absolutamente ninguém esperava e provocaram uma série de reações. Vamos descobrir em detalhes o que aconteceu.

Fala-se muito hoje em dia sobre o futuro de alguns programas de televisão, e não apenas em casa opinião Mas também em Conjunto de mídia. TV Bersilvio Berlusconi Ele está se preparando para experimentar uma temporada também quando se trata de reality shows depois do grande sucesso do verão Ilha da Tentação O que trouxe uma lufada de ar fresco e milhões de ouvintes Biscione.

É uma tendência que chocou não só a concorrência, mas a própria Mediaset, como nunca poderia imaginar Resultados tão significativos num período do ano bastante agradável É caracterizado pelas férias de verão. Uma indicação que também deve ser tomada no outono e inverno? Talvez sim.

Na verdade, os reality shows também serão o centro das atenções na próxima temporada na região de Piscione. Suas esperanças certamente aumentarão verrugaque dentro de algumas semanas estará de volta em novo formato com ótimas novidades, nomeadamente Diletta Lotta Para executar o programa, ele inicialmente parecia destinado a Ilary Blasi.

O que acontecerá com o Grande Irmão?

Ele tem uma decisão Isso impressionou o público Quem mal pode esperar para poder admirar a beleza siciliana ao mesmo tempo que apresenta um programa não desportivo que a Mediaset pretende relançar ainda Decepções Dos últimos anos.

Mas lá também Irmão mais velho, Alfonso SignoriniNas últimas horas, anunciou um super concorrente Jéssica Morlacci. Aguardando outros nomes, pois o anfitrião também está trabalhando nestes dias de agosto para finalizar o Ele calunia completoFala-se também de outra personagem feminina que foi confirmada nas últimas horas.

Vamos conversar sobre Cesara Bonamisium respeitado jornalista de longa data na Mediaset e também a face histórica do TG5 há anos Henrique Mentanahoje cara a cara estimado A7. Também no próximo ano Toscana 67 anos Ele se juntará a Signorini no reality show em um papel ComentaristaIsto foi feito pelo anúncio feito pelo interessado numa longa entrevista ao jornal Corriere della Sera.

A jornalista e apresentadora mergulhou nos comentários sobre sua carreira, com sua experiência no front do Big Brother e Contos do passado Está associado ao trabalho que realiza com grande paixão desde o seu início na televisão, especialmente no noticiário. Em suma, uma história que intrigou todos os leitores.

Qual Eles não deixaram nenhum detalhe de fora Das suas palavras, até emocionantes, a um percurso que ainda hoje faz dela uma mulher apreciada pelos colegas pela elegância e estilo no relacionamento com as pessoas, mas também pela eficiência Fora do comum. Na verdade, muitos não aceitaram bem a sua participação na GF no início, vendo-a como um retrocesso na sua jornada pessoal.

A confissão de Cesare Bonamisi sobre Silvio Berlusconi

Cesara Bonamisi só disse palavras gentis sobre sua experiência no Big Brother e, em particular, sobre Alfonso Signorini, que para ela é… Um modelo a seguir Pelo que pude fazer com o público. Durante as entrevistas, a jornalista também falou sobre sua relação com Sílvio Berlusconi Que ele descreveu como excelente e mutuamente respeitado.

Ele também conta uma história: “Ele era obcecado por tudo o que fazia, especialmente pela atenção aos detalhes. Um fanático por críticas da imprensa.”. Em seguida, o jornalista acrescentou: “Ele assistia todas as noites e uma noite me viu usando outra cor em vez do meu iluminador verde habitual. À 1h, ele ligou para o escritório: “Nunca mude seu marcador”, ele me disse. E então ele me enviou uma caixa de marcadores verdes.”.