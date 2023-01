Atirando em site americano, Baldwin é formalmente indiciado – O Mundo

O ator Alec Baldwin e o armeiro Gutierrez Reid foram formalmente acusados ​​de homicídio culposo após a morte da diretora de fotografia Halena Hutchins no set de “Rust”. A mídia americana noticiou isso.

A advogada de Santa Fé, Mary Carmack Altois, anunciou o indiciamento há duas semanas. A vítima morreu depois que Baldwin disparou uma arma carregada com munição real.

Baldwin estava ao telefone com sua família durante o treinamento de armas Da filmagem de “Rust”, onde a diretora de fotografia Halena Hutchins foi baleada e morta. É a acusação dos promotores de Santa Fé.

Baldwin estava “distraído” conversando com membros da família em seu telefone celular enquanto praticava como usar uma arma de fogo, escreveu o investigador especial da Procuradoria dos Estados Unidos, Robert Schilling, em um comunicado sobre a provável causa do acidente. Schelling argumentou que se o ator tivesse passado pelas verificações de segurança obrigatórias com o armeiro Hannah e não apontado a arma para Hutchins, “a tragédia não teria acontecido”. “Essa saída imprudente de padrões, práticas e protocolos conhecidos causou diretamente o tiroteio fatal”, disse ele. Ele acrescentou: “Baldwin aprendeu que a regra número um da segurança de armas é nunca apontar uma arma para alguém que você não pretende atirar”.