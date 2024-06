Julia Stabile está sendo insultada nas redes sociais por causa de seus dentes, enquanto congela os odiadores

A ex-dançarina do Amici Di Maria De Filippi deu uma resposta épica àqueles que a insultaram por causa de sua separação: uma lição de vida real para os odiadores



Ele novamente zombou de sua aparência física e mais precisamente de seus dentes: Júlia Stabile Porém, desta vez ela não fica calada diante do ódio de seus inimigos nas redes sociais, e responde com palavras apropriadas que também dão um toque de alegria ao teclado preto. Lição de vida.

A resposta de Giulia Stabile ao ódio social ao espaço odontológico

DiastemaIsso é chamado de distância entre um dente e outro. Uma característica que muitas pessoas possuem, e há quem corrigiu o “defeito” e quem não o fez. Júlia Stabile Ele é daquelas pessoas que adora esses detalhes no seu sorriso que assim se torna especial e único. A dançarina entrou Instagram Ele escreveu em suas histórias: “Ele tem vinte e dois anos e tem uma lacuna entre os dentes que também tem um nome lindo: diastema, e nunca vou fechá-la. Você também poderia continuar me dizendo durante toda a minha vida: “Essa garota, com todo o trabalho que fez, não economizou um dinheirinho para pagar o dentista?” (Mesmo que você não fale assim mas eu preferi não ser clichê) que será de qualquer maneira Palavras jogadas ao vento“. Então a dançarina encerrou seu longo desabafo dizendo: “Posso não gostar desses dentes com muita frequência, mas ao mesmo tempo sei que são eles que me fazem sentir bem Diferente e único “Nunca permitirei que as palavras de algumas pessoas insensíveis me façam pensar que quero mudar.” lá estábulo Assim, ele provou que se ama e não busca uma beleza próxima da perfeição que não existe na realidade. Essa foi a mensagem que ele tentou transmitir aos odiadores em série que se escondiam atrás da tela de um telefone celular ou de um computador.

Confissões dos amigos de Maria De Filippi

na escola amigos para Maria De Filippi Na verdade, ela abordou seu “problema” dentário com seu namorado da época, Sangiovanni. Nesse caso, ela lhe confidenciou que já se sentiu feia diversas vezes por causa de um defeito físico como a extroversão. Na verdade, ele ouvia frequentemente esta frase: “Antes de rir, conserte seus dentes.” Ela ficou muito chateada com isso. Mas agora parece que sim Júlia Ela se valoriza por quem ela é e promove um aspecto de sua aparência externa que não reflete os cânones da beleza tradicional porque a torna única e ela realmente aprecia o espaço entre os dentes sem ter que sofrer mais com isso.

