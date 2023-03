Você está saindo de Milão? Só faltam grandes: quem sonha com uma reviravolta emocionante, quem repensa o assunto e o novo esforço em direção a Lião: Maldini espera, uma pena portuguesa. Um modelo conjunto entre Inter e Milan: uma fábrica de dinheiro

Para além dos discursos sobre a inevitável competição desportiva, são vários os traços distintivos que me unem Inter e Milão Também em termos de programação. Partimos do discurso ligado ao estádio, com o desejo comum de elevar o futebol milanês ao status internacional, tomando como exemplo a estrutura que realmente fascinou os departamentos envolvidos nas circunstâncias em que tiveram a oportunidade de observá-la de perto: o Tottenham Hotspur Stadium, também conhecido como “New White Hart Lane”. A fábrica londrina, além de representar um modelo arquitetônico futurista, revela-se Uma verdadeira máquina de dinheiro É livre de receitas simples associadas à bilheteria, que por si só apresenta o menor dos problemas para dois dos torcedores mais ativos da Europa, conforme destacado pelos rossonerazzurre. A receita, que chega a uma média de 5 milhões de libras por partida, está ligada às possibilidades secundárias oferecidas aos torcedores: a começar pelos cinco andares das arquibancadas que oferecem possibilidades alternativas ao alcance de todos os bolsos, enriquecendo-as com entretenimento oportunidades que fazem as instalações. Ativo mesmo que não seja particularmente nos dias em que, ironicamente, não há partidas marcadas. Uma cadeia de restaurantes (produzidos anualmente apenas por 20 milhões de alimentos e bebidas), um conjunto de lojas, até uma cooperação com a Fórmula 1, que oferecerá a possibilidade de converter a fábrica numa pista de Go Karts elétricos. Tradução: todos os cantos do campo de jogo estarão abertos à monetização. Um avanço que não pode mais ser adiado, c Com todo o respeito à burocracia milanesa .

De volta ao campo, resta esclarecer o destino que infelizmente acompanhou quase todos os campeões em campo e no banco que tomaram a decisão de deixar o experimento na sombra de Madonnina. Se Spalletti foi a exceção, mas afinal foi a administração do Inter que rompeu a relação e não o contrário, a experiência londrina Antonio Conte Uma tese já rica em si é apoiada por inúmeros exemplos. o divórcio Do treinador do Tottenham no final da época é pura formalidade, e o regresso à Serie A é certamente a premissa que o treinador do último campeonato do Inter vai levar em grande conta.

No que diz respeito aos jogadores de futebol, os exemplos são mais numerosos e eloquentes, bem como bipartidários. em fRonte Milão Apenas Calhanoglu pode expressar satisfação com sua experiência subsequente (não surpreendentemente do outro lado de Naviglio). Donnarumma para além das declarações de circunstância expressas por ele à margem dos inúmeros fracassos europeus do PSG, certamente não poderia se contentar com a promoção que pensou que viria com a mudança para o Parco dei Principi e da qual nenhum traço foi visto fora do reino de retórica puramente econômica. Uma carta semelhante à de Frank Casey para Barcelona. Com o agravante, para o marfinense, da gestão perversa da despedida da mídia na virada da temporada passada, que agora o leva a expressar considerações lisonjeiras a todo momento ao ex-rival da cidade na esperança de ser o Inter. Para trazer sua carreira de volta ao Milan.

Os que saíram do projeto Nerazzurri não estão em melhor situação, ainda que com todos os problemas econômicos da causa e independente de sua vontade. Peresik Londres Parente distante dos imparáveis ​​desde o último campeonato com a camisola do Inter, Hakimi não esconde que semeia a (impossível) esperança de seguir as pisadas de outro grande arrependimento como o do seu antigo companheiro de equipa Romelu Lukaku que, no entanto, fez o objetivo de voltar a vestir os Nerazzurri.

As advertências que assustam aqueles que se decidiram como Milan Skriniar a fazer aqueles que estão prestes a escolher um modo de pensar Rafael Lião. Para os eslovacos, é tarde demais para qualquer tipo de repensar, mesmo que a trajetória esportiva do Paris Saint-Germain nas grandes competições continentais e a gestão de seus constantes problemas de vestiário deixem pouco espaço para otimismo. Para o português Maldini, estava claro antes da exclusão do Tottenham da Liga dos Campeões: a passagem da fase com o rendimento a ela associado poderia ter ajudado no desejo de renovação dos rossoneri. Ainda não chegamos lá, mas um vislumbre de luz no impasse absoluto anterior (otimismo da rede proclamado nas redes sociais) parece ter se aberto, nem que seja no front rossoneri. Milão Deixe de lado a teimosia das últimas semanas, por exemploRealmente faça todos os esforços Para atender aos pedidos de Leão. A bola passa totalmente para os pés do atacante, esperando que a caneta passe em suas mãos para confirmar com os fatos as falas tranquilizadoras das últimas semanas. data final O fim da temporada se aproxima.