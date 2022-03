Você já viu o filho de Clyde Kadio? Pai revelou sua doença grave

Klady juiz Ela é uma personalidade bem conhecida no mundo do entretenimento como uma dançarina muito famosa, famosa por sua participação no programa amigos por Maria de Filippi. Além de sua carreira, sabemos que o artista também é um pai muito carinhoso.

Com sua esposa Charlotte Lazzari O homem criou uma linda família. A filha mais velha do casal foi chamada sim Ela nasceu em 2016. Em 2021, seu irmão perseguiu a garotinha Jibril, sobre o qual muito se tem falado nas últimas horas. O motivo é que seu pai resolveu revelar tudo aos fãs e ao público Doença que o pequeno sofre.

doença de Gabriel

Clady abriu como um duo Compartilhamento do Instagram Ele disse que ele e sua esposa, Charlotte Lazzari, há muito tempo queriam falar sobre a doença de seu filho, Gabriel. Então ele começou a falar, transmitindo os fatos desde o início:

13 dias após o nascimento, Gabriel apresentou febre e fortes convulsões, expressão de um diagnóstico bastante complicado: meningoencefalite.

Esse diagnóstico da família foi o início de uma Gólgotaque coloca toda a família nele teste difícil. Depois disso, a criança, que era tão teimosa como poucas sobreviveu, e desde o momento em que abriu os olhos lutou para se manter vivo.

Após mais de um mês e meio de internação em terapia intensiva e muitos exames, voltamos para casa, percebendo que o caminho para a recuperação seria longo e árduo.

Então, neste post, que convidamos você a ler na íntegra, a bailarina também relata sobre eles sensaçõesO a razão Quem se viu naquele dia querendo contar toda a sua história:

Quando coisas assim acontecem, elas atingem o fundo do poço e pode ser difícil encontrar forças para voltar à superfície. A diferença pode ser feita pelas pessoas que você escolhe ao seu lado e pelos profissionais que dependem do desenvolvimento do seu filho.

uma luta dura E a complicado A família Kadiu, mas os pais e o pequeno Gabriel definitivamente estão fazendo um trabalho Trabalhe como gigantes.

