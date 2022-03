BMW, com tela de cinema no carro. Uma nova experiência de entretenimento para os passageiros do banco traseiro

LAS VEGAS – A experiência de entretenimento no carro atinge um novo nível com o BMW Theater Screen. Se os veículos a bordo da fan house ‘My Modes’ são de fato projetados para tornar a experiência individual de deslocamento particularmente intensa e ‘todo conforto’, para a CES 2022, a casa alemã visualizou outra versão particularmente exclusiva do My Modes, combinada com um novo in- sistema de entretenimento automóvel para futuros modelos BMW e baseado no novo ecrã de cinema, que transforma a parte de trás do habitáculo num cinema privado, com som surround e conectividade 5G graças a si.

Cinema É assegurado por um display panorâmico em formato 32:9 e software de entretenimento dedicado disponível em uma tela ultra larga de 31 polegadas com resolução de até 8K. Frank Weber, Membro do Conselho de Administração da BMW AG, Divisão de Desenvolvimento comentou: “Desenvolvemos experiências digitais – para puro prazer de dirigir. No modo de cinema, a parte traseira do cockpit se transforma em um cinema privado. Com uma tela de 31 polegadas, Conectividade 5G Resolução 8K, som surround e software de streaming personalizado, para uma experiência sem precedentes que define novos padrões na indústria de entretenimento automotivo.” guias posicionadas nas laterais Tela do BMW Theater manualmente ou através dos painéis de toque integrados nas portas traseiras.

contribuir Para essa inovação, o BMW Group escolheu o Amazon Fire TV para combinar conteúdo e tecnologia que permitem uma experiência completa de entretenimento a bordo. A experiência Fire TV permite que os passageiros do banco de trás desfrutem de uma ampla variedade de conteúdo dos aplicativos mais populares, para que possam transmitir filmes e episódios de TV, ouvir música e assistir a programas baixados, tudo em movimento.