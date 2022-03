Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters morre: ele tinha 50 anos – Corriere.it

para Laura Zangarini

Taylor Hawkins, do Foo Fighters, morreu uma hora antes do show em Bogut. Alguns fãs souberam da notícia enquanto o esperavam no palco principal do evento

Taylor Hawkinsbaterista há 25 dos 28 anos no ramo lutadores fu, que foi – depois do atacante Dave Grohl – o membro mais famoso e querido, morto. Ele tinha 50 anos. Para anunciar um post no Twitter, foi o mesmo Foo Fighters, que atualmente está em turnê pela América do Sul: Family lutadores fu Destruído pela morte trágica precoce de nosso amado Taylor Hawkins. Ele poderia ter sido o músico – que deixou sua esposa e três filhos encontrado sem vida em um quarto de hotel em Bogote, na Colômbia, onde a banda deveria se apresentar no Estreo Picnic Festival na noite de sexta-feira, para continuar sua turnê no domingo no Lollapalooza Brasil. A causa da morte não foi divulgada até o momento. para ele Alma musical E sua risada contagiante viverá conosco para sempre. Nossos corações estão com esposas, filhos e pais, e pedimos que para eles agregar É tratado Muito apreço e respeito Neste momento difícil imaginável, ainda estamos lendo o tweet da banda.

Hawkins – reconhecido pelos músicos como um dos talentos de bateria mais cristalinos da cena do rock de hoje – tem sido há anos, por Dave Grohl Um irmão, meu melhor amigo, alguém por quem eu estaria disposto a morrer. Nosso vínculo, o líder do esquadrão escreveu em seu livro O Narrador, que foi capturado imediatamente após a primeira reunião. E cresce a cada dia: com cada música e cada nota tocadas juntas. Foi nosso destino que nos encontramos, e sou grato por ter podido conhecê-lo. READ Cruzeiro de luxo pelos rios da Europa. O itinerário é estritamente secreto Grohl se vê nessas horas revivendo o pesadelo da morte de um colega de banda e amigo: o vocalista do Foo Fighters era baterista do Nirvana quando Kurt Cobain Suicidou-se em 1994. Garoto Oliver Taylor Hawkins Em Fort Worth, Texas, em 1972, Hawkins cresceu praia de Laguna, Em califórnia. Ele estreou com um pequeno grupo, Sylvia, e foi sua primeira aparição primeira vez importante Como baterista da cantora canadense atrevida jordânia. Ele então passou meados da década de 1990 como baterista de turnê para Alanis MorissetteAntes de Grohl perguntar a ele, um dos maiores bateristas da história do rock Junte-se ao Foo Fighters Em 1997. Após uma briga com o então baterista da banda Guilherme Goldsmith, Como resultado, ele deixou o grupo, deixando Grohl liguei para taylor Para recomendar um novo baterista. Ele tinha a impressão de que Taylor não deixaria o elenco de Morissette, já que na épocaindústria da música Era muito mais importante do que Foo Fighters. Mas, para surpresa de Grohl, Taylor se ofereceu voluntariado Porque, segundo ele, ele queria desesperadamente tocar em uma banda de rock. O músico também foi vocalista, guitarra e piano do Foo Fighters em vários discos.

Em 2006, Taylor lançou seu próprio LP intitulado projeto paraleloE a Taylor Hawkins e os Cavaleiros do CoattailEla também tocava ocasionalmente com uma banda cover da polícia chamada a polícia. Taylor casou-se sua esposa Alisson Em 2005, de onde obteve três filhos: Oliver, Annabelle e Everly. Como muitos músicos, Taylor também teve problemas Dependência de drogas Durante sua carreira e em 2018, ele falou sobre uma overdose de heroína em 2001: Eu costumava festejar muito. Eu não era viciado em si, era apenas uma festa. Houve um ano em que as férias se tornaram um pouco pesado. Publicou ao longo de sua carreira Nove álbuns Comigo lutadores futrês com Taylor Hawkins e Knights of the Coattail e um com outro projeto paralelo, The Birds of Satan. READ Paulo Fox prevê hoje, terça-feira, 8 de março de 2022, signo a signo

Eles vêm do mundo da música Os primeiros brindes Para o baterista perdido. lendário Ozzy Osbourne Taylor Hawkins é lembrado como uma pessoa excepcional e um músico incrível, enquanto punk rock Billy ídolo Ele descreveu a notícia como trágica. Guitarrista do Rage Against The Machine Tom Morello Ele elogiou a força imparável do rock do falecido baterista. Ela twittou que estava completamente descrente com a notícia da morte de Taylor Hawkins Banda de rock Nickelback. Paul Stanley, do Kiss Kiss, escreveu que ficou sem palavras e chocado; Ringo Starr, baterista dos Beatles, enviou amor e paz à família Hawkins e ao resto da banda. O Foo Fighters comemorou seu 25º aniversário no ano passado e recentemente produziu o Studio 666, um filme de terror e rock.

Que Deus abençoe Taylor paz e amor a toda sua família e paz e amor banda. ???????????? pic.twitter.com/wn2izxn4Vd – #RingoStarr (@ringostarrmusic) 26 de março de 2022

Silencioso e cortante. Taylor era um grande homem, pai e marido. Meu coração está com eles Dave e a banda. Que notícia terrível. https://t.co/uQdl04etlp – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 26 de março de 2022

Em absoluta descrença com a notícia de Taylor Hawkins. Nossas mais profundas condolências à sua família, companheiros de banda, equipe, amigos e todos que foram afetados pela música que ele criou. Incorporar tweet Incorporar tweet e muitos outros. Isso é muito triste. pic.twitter.com/2AUeqpaN94 Nickelback (Níquelback) 26 de março de 2022

. Incorporar tweet Ele era realmente uma grande pessoa e um grande músico. Meu coração, meu amor e minhas condolências à esposa, filhos, família, banda e fãs. Vejo você do outro lado – Ozzy – Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 26 de março de 2022