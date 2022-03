Adeus a Gianni Cavina, ator de culto do Avati Cinema – Cinema

Não é por acaso que foi Pupi Avati quem deu a notícia da morte de Gianni Cavina esta noite em Bolonha, aos 81 anos: na imaginação do cinema italiano, sem Pupi Avati, o rosto e o rosto de Cavina não teriam sido gentis. Fora. E, de fato, não fosse pela cumplicidade e amizade com a família Avati, Gianni provavelmente teria permanecido apenas uma figura de sotaque gentil.

No entanto, se você olhar melhor em sua biografia, você se encontrará diante de um personagem e história mais complexos: ele nasceu em Bolonha em 9 de dezembro de 1940, estudou na escola de teatro Franco Parenti, mas depois participou da agitação . e a alegre vida artística da cidade. Com Lucio Dalla, chegou a participar do teatro no cabaré para iniciar sua aparição no cinema graças ao jornalista e diretor Rafael Andréssi, que o filmou em 1968 no grupo “flashback” do qual participou. em Cannes e ganhou o Globo de Ouro de Melhor Primeiro Trabalho.

O encontro com Pupi Avati, cuja paixão ele liga ao jazz e ao cinema, acontece no mesmo ano com “Balsamus”, uma história que aproxima a estranheza que passa em silêncio como o subsequente “Thomas e o Musical”. . Seria preciso uma garantia de um ator conhecido como Ugo Tognazzi e um roteiro fictício (no qual a primeira pessoa participa) para que o nome de Gianni Cavina se tornasse familiar aos atores e produtores. O filme é “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone”, que também foi ditado pelo diretor Avati em 1975.

No entanto, Cinecittà adota o ator no gênero de comédia scollacciata com “Buttiglione” de Mino Guerini ou “San Pasquale Baylonne” de Luigi Filippo d’Amico (emparelhado com Lando Buzzanca). Por outro lado, a parceria com Pupi Avati continua tranquila e leva ao sucesso de “A Casa com Janelas Sorridentes” (1976), “Todos os Mortos… Exceto os Mortos” (1977), “Le strelle nel fosso” o que torna o diretor polonês um jovem mestre entre o terror e a fantasia. Em 1979, Cavina ganhou seu primeiro papel principal como Padre Leno em “Adsalut Pader”, dirigido por Paolo Cavara e escrito com Enzo Ungari. Segue-se “Lingorgo” de Luigi Comenseni, “Il Torno” de Tonino Cervi e “Please Take Care of Amelia” de Flavio Mogherini.

No entanto, na vida de Cavina, Pupi Avati retorna cada vez mais como mentor e herói: no final, eles trabalharão juntos mais de 20 vezes, até mesmo o ainda inédito “Dante”, no qual ele interpreta o tabelião Pietro Giardino, apesar da doença já está em estado avançado. Os primeiros sucessos reais populares são as séries de TV “Jazz Band” e “Cinema!!!” No final dos anos setenta, enquanto Ugo Bundy foi um jogador de poker inesquecível e memorável em “Christmas Present” em 1986, que foi apresentado em competição no Festival de Cinema de Veneza. Cavina voltaria dez anos depois com “Festival” (novamente dirigido por Pupi) que lhe renderia o Nastro d’Argento como melhor co-estrela. As explicações sem o amigo atrás da câmera são episódicas: “Don’t Call Me Omar” de Steno, “Sun in the Eyes” de Andrea Purburati, “Wedding Director” de Marco Bellocchio, “Hello President” de Riccardo Milani. Com uma exceção que deu grande fama a Gianni Cavina no início dos anos 1990: a série de TV “Inspetor Sarti” de Giulio Theis, Maurizio Rotondi e Marco Serafini do inesquecível personagem criado pelo escritor policial Lauriano Machiavelli. Com sua voz leve, físico forte, mãos grandes como pás e um sorriso misterioso e adorável de vez em quando, Gianni Cavina conquistou a audiência da televisão, apareceu em produções mundiais e até virou rosto em propagandas.

O ator tinha mil graus de ator excepcional, do excesso cômico à precisão cômica, e da intensidade trágica e agonizante à natureza realista de qualquer homem. Mas o cara que se tornou inesquecível mesmo depois de apenas um encontro. Preso ao excesso e ao ciúme dos afetos de sua família, acompanhado por uma nota de tristeza que esconde atrás de si o riso contagiante, Gianni soube tornar-se instantaneamente amável, oferecendo aquela cumplicidade espontânea que só os verdadeiros emilianos sabem cultivar. É difícil lembrar uma palavra de seus colegas e amigos, e é impossível vê-lo discutindo com Bobby e Antonio Avati. A história deles é de uma amizade generosa e imutável durante 45 anos de vida artística conjunta: um casamento indestrutível.