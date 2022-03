Os primeiros estudantes Erasmus pós-pandemia, estudantes de Espanha, Portugal, Grécia e Chipre em Terni são convidados do Instituto Casagrande-Cesi

Há 21 estudantes internacionais com 10 professores a participar no projeto Erasmus e vão passar uma semana em Terni.

Os alunos são hóspedes de muitas famílias de Terni e municípios vizinhos. Eles vêm de Espanha, Portugal, Grécia e Chipre. Infelizmente, devido às restrições do antivírus, as autoridades alemãs impediram uma das delegações de alunos e professores de vir a Terni. A iniciativa será acompanhada em plataformas online.

A diretora da Escola Casagrande-Cesi, professora Marina Marini, explica em que consiste o projeto.

“Fomos beneficiários como instituto de um projeto de mobilidade estudantil e docente. A mobilidade também fará parte da vida futura das crianças como trabalhadores. Esta é uma oportunidade. Um belo projeto chamado “Nossas Culturas Mantêm-se Juntos” para que os alunos estudem as culturas que temos em comum.

A agricultura privada é o cultivo do vinho. Os meninos visitarão duas vinícolas, em Amelia e Montefranco, e verão os processos e procedimentos e depois os compararão com o que está acontecendo em outros países.

Chegaram a Terni no domingo, 13 de fevereiro, e permanecerão na cidade até sábado, 19 de fevereiro, quando serão recebidos com um jantar no restaurante do Instituto.

Ontem, eles foram recebidos na sala do conselho do Palazzo Spada por Maurizio Ciccini, o conselheiro cultural, que lhes explicou sua história.

Em maio, uma delegação de estudantes de Casagrande-Cesi voltará a visitar.

Foi o primeiro Erasmus depois de uma pandemia. Na verdade, esse projeto deveria começar em março de 2020, quando as infecções por covid19 estavam explodindo.

A pessoa de contato para o projeto Erasmus de Casagrande-Cesi é a professora Rosanna Gabrielli.

“Gostaríamos – acrescenta o Professor. Marigny – que o programa Erasmus faça parte da oferta educativa da nossa escola. Muitos dos nossos filhos têm excelentes experiências de trabalho no estrangeiro.”