Entre confirmações e caras novas: Betclic Apogee anuncia o elenco da seleção italiana para a temporada 2023/2024

Equipe dos sonhos para sonhar grande. A Betclic Apogee, equipa de eSports que nasceu em Portugal e depois desembarcou em Itália e Polónia, anuncia oficialmente a equipa italiana para a temporada 2023/2024. Francesco Aversa, conhecido como “Felpato92”, continuará a ser o treinador, enquanto o melhor jogador será mais uma vez Karim “Kremisback” Al-Rumaiti. A função de criador de conteúdo será assumida novamente este ano por Charlie “Yoshi93” Liberto, a quem se juntará o novato Alessandro Barbanera, conhecido como “Capitão Barba Negra”. Davide “Tixond” Tixon também está ingressando na divisão da Indústria Gráfica e de Vídeo.

O objetivo, como sempre, é afirmar-se entre os clubes mais importantes do panorama global do EA Sports FC 24.

Criadores de conteúdo

Para começar a temporada da melhor forma possível, a Betclic Apogee decidiu apostar no importante streamer italiano do EA Sports FC 24, Alessandro Barbanera, mais conhecido como Capitão Barba Negra. Barba Negra tem 29 anos, é natural de Roma e tem 85 mil seguidores no Twitch, 9 mil no Instagram e 20 mil no TikTok.

Com ele, estará ainda um dos rostos conhecidos da Betclic Apogee, Charlie “Yoshi93” Liberto, um dos criadores de conteúdos italianos mais seguidos e apreciados no seu sector, com quase 285 mil seguidores no seu canal Twitch e quase 30 mil em seu perfil do Instagram.

A seleção destes dois pares vencedores demonstra o desejo da equipa Betclic Apogee em oferecer ao público italiano um serviço de entretenimento capaz de garantir uma rica cobertura ao vivo do EA Sports FC 24. O Blackbeard estará de facto online entre as 08h00 e as 14h00. . Enquanto Yoshi93 estará ativo no período das 15h00 às 21h00.

Jogador e treinador

Nascido em 2003, Kareem “Kremisback” Al Rumaiti já se consolidou como um dos jogadores profissionais mais talentosos do título da EA, com um currículo rico em experiências em QLASH, AC Milan, Hexon Esports, Venezia Esports e Hellas Verona FC eSports. . Especificamente com Verone, na temporada passada ele foi eleito Jogador do Ano da eSerie A TIM, depois de se tornar vice-campeão italiano e levar o clube de Verone à Final Eight pela primeira vez. Com o Betclic Apogee, nas recentes Eliminatórias da FIFA World Series #2, Karimisbak também terminou em 16º.

Ele o lidera e atinge com ele esses objetivos excepcionais, conforme confirmado pelo técnico da equipe italiana Pitklic Apogee, Francesco “Felpato92” Aversa, também para esta temporada.

Designer gráfico/videomaker

12 anos de ampla experiência, 3 anos especializado na criação de conteúdo para terceiros no mundo dos eSports. Este é o cartão de visita de Davide “Tixond” Tixon, 33 anos, natural de Varese, de profissão como diretor criativo, designer e editor de conteúdos no caso específico da Betclic Apogee.

Ele não só colabora com Betclic Apogee e Betclic Italia, mas também com Brandon Smith, Zano e Eko eSports. Trabalhou para Exeed, FUTWIZ, FUT&ME, NOVO Esports, Principe, RiberaRibell, HugeGorilla e é cofundador do coletivo Moov Video.

Os novos membros da equipa também foram anunciados através dos canais sociais da Betclic Itália.

Maria Raffaella Micuccio, Diretora da Betclic em Itália: “Também este ano, a Betclic Apogee confirma o seu compromisso em Itália com uma equipa pronta a dar a sua palavra. O objetivo é principalmente entreter e envolver, para se tornar um ponto de referência para os fãs da EA Sports FC 24 na Itália, através de streaming ao vivo e publicação de conteúdo semanal. Obviamente, nossa ambição também é competir ao mais alto nível no circuito EA Sports FC 24.

Gonzalo Brandero, Fundador e CEO da Betclic Apogee: “Também este ano, a equipa internacional da Betclic Apogee confirma que está repleta de nomes importantes do mundo do EA Sports FC 24. A nossa equipa italiana está pronta para dar tudo o que tem, juntos com todos e alguns a repetir as exibições que têm sido alcançadas.” “Implementado nos últimos anos. Percebemos que já alcançámos resultados importantes na época passada e que não será fácil repetir o que aconteceu, mas a força da equipa pode ser visto em sua capacidade de dar continuidade. Tenho certeza que nossos meninos nos darão grande satisfação.”