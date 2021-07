Entre futebol e blockchain: aqui está o novo patrocinador da camisa

A Pirelli não aparecerá mais nas camisas da Nerazzurri após 26 anos: um acordo de 20 milhões por temporada com o Socios.com, uma plataforma de criptomoeda. Na camiseta, dizia “$ Inter Fan Token”

Após 26 anos consecutivos, durante os quais pagou mais de 230 milhões de euros no total aos nerazzurri, a Pirelli deixou de ser o patrocinador da camisa do Inter, embora permaneça vinculado a uma parceria secundária. A notícia já foi absorvida há algum tempo, e a notícia, se houver, é que o substituto, que pagará 20 milhões por temporada nos cofres do Inter, encontrou quase o dobro do que o grupo de Marco Tronchetti Provera recebeu na temporada passada (11 milhão). No lugar da Pirelli, que é destaque em camisetas oficiais desde 1995 (o segundo patrocínio do futebol europeu mais antigo, após 34 anos de parceria entre a Philips e o PSV Eindhoven), surge um parceiro internacional: é Socios.com, plataforma da Chili, uma criptomoeda emergente que é fornecedora líder de tecnologia blockchain para a indústria global de esportes e entretenimento.

Em outras palavras, Socios.com é uma plataforma direta ao consumidor (D2C) que alavanca a tecnologia blockchain para fornecer às organizações esportivas líderes mundiais as ferramentas para engajar e monetizar seu público global. Na verdade, nem Socios.com nem Chiliz aparecerão nas camisetas do Inter, mas escreva “$ Inter Fan Token” (por Socios.com). Os Fan Codes são as mesmas ferramentas que permitem aos fãs que se cadastram acessarem pesquisas, prêmios VIP, promoções exclusivas, recursos habilitados para realidade aumentada, fóruns de bate-papo, jogos e concursos no aplicativo móvel. Este negócio que combina futebol, finanças e tecnologia na Itália é praticamente desconhecido – mesmo que o Socios.com esteja colaborando com Juventus, Milan e Roma – mas na verdade já gerou um faturamento de $ 150 milhões na primeira parte de 2021. Um número agendada Para aumentar com a entrada do Inter na equipe, anunciada ao mesmo tempo que o Arsenal.

Antes de Inter, Arsenal e outros italianos citados, times do calibre de Paris Saint-Germain, Barcelona, ​​Atlético de Madrid e Manchester City também entraram no projeto, assim como os times da Argentina e Portugal, do Independiente da Argentina, um punhado de outros menores – clubes europeus conhecidos e a franquia Philadelphia 76ers da NBA. No entanto, os Nerazzurri serão os primeiros na Itália É um dos primeiros em termos de referência explícita ao novo patrocínio que aparece nas camisas oficiais do jogo: precedido apenas pelo Valencia, que também terá início na próxima temporada, mas já introduziu o novo uniforme há um mês, tornando-se o mundo de fato. Primeiro time de futebol de token de torcedor.

Para o Inter e o futebol, esta é uma pequena revolução: não só o Socios.com dará uma grande soma (que também ajudará no orçamento do clube, que é desastroso), mas permitirá mais milhões de torcedores espalhados pela Itália e pelo mundo estar envolvido em processos de tomada de decisão relacionados a canções festivas de marketing e design de estádios, slogans inspiradores, desafios do jogador, designs exclusivos de camisetas e muito mais. Acima de tudo, a nova plataforma Isso permitirá que o clube gere receitasEm criptomoeda, envolvimento dos fãs. Curiosidade: para comemorar o negócio do Inter na bolsa, o ex-patrocinador passou a ser a Pirelli, que na sessão de quarta-feira, 21 de julho, está entre as principais ações do Ftse Mib, com ganho de mais de 3%.