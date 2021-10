Artigos Pandora, Mancini e Vialli em paraísos fiscais offshore – Corriere.it

a partir de Giuseppe Sarsina

A investigação revelou os movimentos do milionário para o técnico da seleção, seu amigo e seu assistente. Empresas pertencentes a ex-jogadores e ativos administrados no passado em seu próprio nome

Há também Roberto Mancini e Gianluca Vialli em Pandora’s Papers. Os jornais mostram que ambos possuem empresas offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O comissário técnico da seleção nacional é o contribuinte para Ativos da Bastian Holdings. Ex-companheiro de equipe da Sampdoria nos anos dourados, porém, o dono Croburn Holdings. A notícia chega em plena Liga das Nações: De momento não há comentários do treinador da selecção nacional campeã europeia. Por outro lado, Vialli deixou claro que é cidadão britânico e que seus investimentos empresariais são registrados e administrados em total conformidade com a legislação tributária.

Investigação Mancini, 56, e Vialli, 57, estão entre os nomes mais populares a aparecer no capítulo italiano, editado porexpressoinvestigação pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Cerca de 11,9 milhões de documentos examinados por 150 jornais globais, incluindo Washington PostE BBCE guardião NS O cientista. Essas descobertas já esclareceram, entre outras coisas, os assuntos secretos de 35 chefes de Estado e de governo, 14 dos quais ainda estão em funções. De Vladimir Putin ao Rei Abdullah II da Jordânia; De Tony Blair ao primeiro-ministro tcheco Andrej Babis. Até as estrelas do entretenimento e da moda são clientes regulares de paraísos fiscais: Elton John, Ringo Starr e Claudia Schiffer. Pelo menos nove países já abriram investigações, entre eles Austrália, Grã-Bretanha e Paquistão.

Contas mancini Voando sobre o Caribe. Mancini controla a Bastian Assett Holdings, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, desde abril de 2008. Parece que pelo menos parte de sua renda e riqueza passa por aqui. Em maio daquele ano, ela deixou a bancada com um salário de oito milhões de euros. Em novembro seguinte, Mancini comprou no exterior Um jato particular Piaggio P180 por seis milhões de euros. Em janeiro de 2009, ocorreu uma estranha transferência de fundos. Bastian recebe um empréstimo de 4,7 milhões de euros da Sg Equipment Finance Schweiz, uma empresa de crédito com sede em Zurique. Os suíços adquirem os aviões e as ações da Bastian Asset como garantia. Em novembro de 2009, Mancini retomou a titularidade total das ações. Um mês depois, ele se tornou gerente do Manchester City. Em dezembro de 2009, ele escreveu à Fidor-Fiduciaria Orefici em Milão para informá-lo de que pretendia aproveitar a última legislação italiana, o benefício fiscal introduzido pelo governo de Berlusconi que permitia a devolução de capital suspenso no exterior, em troca de um imposto de 5% do valor total. Não se sabe se Mancini está em dia com o Tesouro italiano. O Piaggio P180 continuou sendo o único ativo da Bastian: foi vendido em 2011, como um prelúdio, segundo o arquivo de Pandora, da liquidação da empresa offshore. READ Barbara Durso: PM 5 e Sunday Live close

Villi. Confiança O ex-atacante da Sampdoria e Juventus, campeão da Copa do Mundo de 1990 e atual companheiro de equipe, havia chegado antes de Mancini nas Ilhas Virgens Britânicas, fundando Crewborne Holdings Limited Em 1998. Outra empresa é Belvedere Investments Limited Atua como um fideicomisso para a família de Gianluca Vialli. As cartas de Pandora indicam que o dinheiro vem dos bens pessoais do ex-jogador. A receita de direitos de imagem, acumulada entre 2008 e 2013, fluiu para dois contêineres offshore. Nesse período, ocorre uma estranha rodada de dinheiro. lá Croburn Vários empréstimos sem juros: de 319 mil euros em 2009 a 4,1 milhões de euros em 2012. De onde vem esse dinheiro? a partir de Investimentos BelvedereConfiança da família Vialli.