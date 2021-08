Julia Salmi, The Unexpected Hospitalization: The Great Fear of a Mother

A ex-Jevina foi hospitalizada de forma inesperada, razão pela qual sua mãe vivenciou momentos de medo

Sem dúvida, o último ano de Salmi foi repleto de contentamento e sucesso, pois aumentou significativamente o seu perfil, e também graças à participação no Big Brother VIP.

Seu caminho dentro da casa mais espiã da Itália pode ser definido mais do que positivamente. Sua eliminação veio nas semifinais, mas ele conheceu a pessoa que ainda é seu namorado hoje, ou seja, Pierpaolo Pritelli.

Na próxima temporada televisiva, este último voltará a ser o herói, mas desta vez nas frequências dos canais Rai, onde participará nas emissões dirigidas por Carlo Conte. “tal e qualquer show”.

Na verdade, Pierpaolo, mesmo estando na Gf Vip, mostrou que possui excelentes qualidades de imitativo, como apontado várias vezes por ele mesmo Alfonso Signorini.

Leia aqui -> Barbara Dorso e o futuro na Mediaset. Anúncio alto!

Leia aqui -> Lorella Cuccarini: Um novo projeto empolgante está no horizonte. É o que é

Admissão de Julia Salmi ao hospital

Mais um episódio que contou com a aventura de Julia durante as filmagens do reality show Canal 5 entrada da mãe.

Na verdade, desde então, Fariba também recebeu alguns seguidores, tanto que neste ano ela partiu para Honduras para participar como um naufrágio.Ilha Famosa. Sua corrida terminou depois de bons setenta e um dias, apesar de ser a mais nomeada de todos os tempos pelo grupo.

Mas, há pouco tempo, foi a própria mãe de Salmi quem deu a notícia da hospitalização da menina nas redes sociais: “Por favor, envie energia positiva para o meu cachorro que está na sala de emergência neste momento com febre de 40 anos”.

No entanto, logo depois, No entanto, Fariba tranquilizou muitos seguidores de Julia Notando que era uma febre muito alta, o que a princípio a deixou muito preocupada. Na verdade, a ex-Jivina se recuperou rapidamente, voltando em pouco tempo com força e saúde.

No momento, mãe e filha são próximas e próximas, mesmo que haja alguns Existem fortes tensões entre os dois.

Mas agora a água está sob a ponte, com todos os lados voltando à calma. A história de amor entre Salemi e Pierpaolo continua tão linda, que Falou-se até em possíveis casamentosMesmo que sejam apenas rumores no momento.