Em um tour pelo Brasil entre os queijos da Europa: a partir de amanhã no queijo 4 dias de degustação e contemplação

David Koamen é um autor Extensão e difusãoDiz-nos que os vírus são naturais e necessários e que, se estamos expostos a eles, não é por causa deles, mas sim pelas nossas práticas ”. práticas humanas para natureza e animaisO que precisa ser mudado, confirma Barbara Nappini, presidente do Slow Food Itália. E a relação que temos com os animais, tema central nas crises de clima, meio ambiente, migração e saúde que vivemos, é dedicada a Esta edição de “Cheese”

O evento Slow Food e Città di Bra sobre o queijo de leite cru e o mundo dos laticínios volta de amanhã 17 de setembro a segunda-feira 20 de setembro no centro histórico de Bra para sua décima terceira edição: “Ele arriscou por não estar lá – disse Alessandra Turco, Gerente de Eventos do Slow Food, ressaltando a dificuldade de organizá-lo durante uma epidemia – pelo contrário, temos o prazer de dizer que existe e é rico, e de viver de uma forma completamente normal, respeitando as regras impostas pelo momento. ”Serão quatro dias com entrada gratuita e gratuita (exceto workshops, jantares ou eventos específicos) que podem ser acedidos através de certificado verde e usa a mascára Mesmo ao ar livre, depois de passar os portões.

Em uma área de visualização maior do que no passado 250 expositores (Cem menos do que na edição de 2019 devido a restrições de viagens do exterior), 21 refinarias da Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia e Suíça, 43 Fortalezas Slow Food, 9 plataformas regionais, 37 entre caminhões e cozinhas de rua e cervejarias (esta área funciona das 11 às 23 – de segunda às 20:30). No Great Cheese Hall, serão 60 queijos de toda a Europa e 300 marcas italianas selecionadas pelo Wine Bank da Enoteca.

O cerne da ação, como sempre, será mercado de queijo (todos os dias das 10 às 20:30), onde você pode encontrar pastores, produtores de queijo (Piazza Carlo Alberto e Piazza Spretenbach), refinarias (Piazza Roma), mas também Presode slow food (Entre a Via Principe di Piemonte e a Praça das Escolas Masculinas), onde os protagonistas serão queijos como Puzzone di Moena, Castelmagno, Fresa di Ittiri, Caciocavallo podolico ou Swiss Emmentaler. Um verdadeiro tour pela Itália (e Europa) sem sair do centro do Brasil.

Além do mercado – onde se pode descobrir e comprar queijos – haverá 28 oficinas de degustação (a serem agendadas), 4 mesas marcadas, iniciativas para crianças e famílias, 4 exibições de filmes temáticos, 25 eventos organizados pela Universidade de Ciências Gastronômicas de Pollenzo e 8 conferências na Casa della Biodiversity (na praça das escolas masculinas), local que acolhe momentos de aprofundamento sobre as questões atuais do setor.

O evento será lançado amanhã às 10h30 na presença da Ministra da Política Juvenil Fabiana Dadon. O status dos produtos lácteos e, de forma mais geral, o setor de alimentos e vinhos será avaliado, e um prêmio de resistência ao leite será então concedido a seis produtores da Itália e do resto da Europa que processam queijos de leite cru natural. O encontro é em Caduti per la Liberty, onde também fica Palácio Garonne, que está hospedando o espaço deste ano Gusto.it, com momentos de informação, estudo e diversão.

Sobre o assunto desta edição, “Vamos pensar sobre os animais“Sessões educacionais, conferências e degustações serão personalizadas.” Sem eles – explica Nappini, chefe do Slow Food – a biodiversidade leiteira que veremos no Cheese não existiria. Penso nas raças leiteiras mas também na polinização dos insetos essenciais para o pastoreio, os queijos são símbolos de vanguarda que têm as suas raízes na relação milenar entre o homem, o animal e o meio ambiente. Uma relação que – estressante – precisa ser repensada. E faremos isso na Cheese, que este ano também manterá seu espírito: alegre, estaca zero, espírito comprometido eA abordagem política da comida».