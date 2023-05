Ferrara confirmou que o show de Bruce Springsteen seria realizado apesar do mau tempo. A raiva dos fãs: «É impossível chegar lá. Nem uma palavra para as vítimas? “

Apesar do mau tempo que deixou Emilia Romagna de joelhos, o show de Bruce Springsteen acontecerá amanhã, 18 de maio, em Ferrara. Então ele fez questão de organizar o evento. Mas muitos fãs parecem não concordar com a decisão e ficam à vontade para revelá-la. Rodovias fechadas, rios inundados, deslizamentos de terra, etc. Ajude-nos a entender como chegar ao nosso querido Bruce nessas circunstâncias, pois não há como remarcar o evento », pergunta o usuário em uma postagem recente do histórico promotor de Springsteen na Itália, Claudio Trotta, que nessas horas encontrou seu Facebook perfil inundado com comentários deste calibre. ‘Mas você acha normal não dizer algumas palavras sobre o que está acontecendo em Amelia? Estamos em crise. As pessoas estão morrendo e as estradas estão bloqueadas. Desdobramento de tropas arrancadas dos necessitados no momento. Bilhete 180 euros e uma impossibilidade objetiva de chegar a Ferrara. Estamos brincando? Faça alguma coisa. Bloqueie tudo”, insiste outro. E ainda: “Cancelaram o evento de Bruce, mesmo que por respeito às vítimas.” Mesmo dezenas e dezenas de comentários.

A resposta da organização e Piantedosi

Mas, para já, tudo indica que a organização não tem intenção de adiar o concerto, que se prevê assistir a 50.000 espetadores, porque “as atuais previsões meteorológicas não põem em causa a sua realização”. E ainda existem acordos com a Trenitalia para trens privados. “Estamos muito conscientes da situação difícil, mas tudo o que fazemos, fazemos com a máxima segurança e com o maior respeito pelas necessidades de todos”, disse Trotta. E fez questão de esclarecer: “Ferrara não é uma zona vermelha, as escolas não estão fechadas, os eventos climáticos estão acabando como indicam as previsões, e as instituições também”. No que diz respeito ao trânsito rodoviário, quer realçar que apenas alguns troços da autoestrada A14 estão encerrados e a Adriatica pode ser utilizada como alternativa. O ministro do Interior, Matteo Biantidossi, também se pronunciou sobre o assunto, afirmando que ainda não havia abordado o problema, visto que não é uma área diretamente afetada pelo mau tempo.

