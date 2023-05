Fast X, resenha do novo capítulo da franquia com Vin Diesel

Após sua estréia mundial em DC, o filme de estrelas está nos cinemas a partir de 18 de maio com a Universal Pictures.

Anuncios de empregoVin Diesel) deve proteger sua equipe e seus entes queridos de Dante Reis (Jason Momoa), filho do traficante Hernan Reyes, que busca vingança pela perda da fortuna da família durante o assalto no Rio de Janeiro.

Épico Velozes e Furiosos E o mérito é definitivamente Entretenimento popular simples e cheio de adrenalina com um elenco todas as estrelas O que raramente é visto na tela grande.



X é rápido Não é muito diferente dos capítulos anteriores, enfatizando todos os ingredientes que tornaram o épico famoso: Ação, CGI, ironia, perseguições de carros e motos, saltos geográficos e elementos de filmes de espionagem e assalto

desta vez é Roma Com sua beleza incomparável como pano de fundo para a primeira parte do filme que dirigiu Louis Leterrier, que tem seus melhores momentos nas estonteantes sequências de ação que têm a Cidade Eterna como pano de fundo. Por outro lado, a estreia mundial do Capítulo X aconteceu em DC, que contou com a presença de 16 membros do elenco, como você pode conferir no vídeo a seguir.

Em um impressionante elenco de estrelas, o vilão brilha Jason Momoa aquilo que, Com seu carisma e ironia, ele rouba a cena dos outros toda vez que ele aparece na tela. Feroz, astuto e sempre um passo à frente, Dante é certamente uma adição inesquecível à sagaprometendo subir um pouco também nos capítulos seguintes.



Entre as novas caras do X é rápido Também um Oscar Brie Larsoncomo Tess, filha do Sr. Ninguém (Kurt Russel), o lendário Rita Moreno Como vovó Dom, mas também Daniela Melchior (irmã de Elena Isabel), Alan Richson (Objetivos controversos) e Helen Mirren (Magdalene Shaw, mãe de Deckard por Jason Statham)

De resto, é impossível não torcer pelo campeão do Toretto de Vin Dieselpara sua parceira Letty (Michelle Rodriguez), que será lembrado por uma batalha irresistível com Cipher Charlize Theronironicamente romano Tyrese Gibson E o homem forte tem um coração de ouro, Jacob D John Cena Envolvido em uma jornada cheia de perigos com seu sobrinho Brian (Leo Abello Perry).



De Los Angeles a Roma, do Brasil a Portugal às neves da Antártida, X é rápido É exatamente o que você esperaria de um novo capítulo Velozes e Furiosos: Um espetáculo visual selvagem com acrobacias verdadeiramente inacreditáveis, dinâmica narrativa peculiar e algumas reviravoltas certeiras.

Em suma, os termos dos outros capítulos do Privilégio de Gravação estão todos lá: Por um lado, Não é fácil largar essa família maluca e disfuncional De tal modo que Velozes e Furiosos.

Robert apontou