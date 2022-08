Trilha Valgrosina 6 de agosto: Grosio em festa para a primeira edição da corrida com atletas italianos e estrangeiros

Contexto natural de excepcional beleza, três distâncias, 70, 38 e 12 quilómetros, participação de grandes atletas italianos e estrangeiros, uma festa que abrangerá todo o país: a primeira edição da rota de Valgrosina, marcada para sábado, 6 de agosto, apresenta-se como a grande novidade de 2022 entre os eventos esportivos da província de Sondrio e destaca os vales de Ita e Sacco, Ruby Magna e Villa Visconti Venosta. Os camelos devem ser descobertos por profissionais de corrida a um passo do céu, que partirão da praça da cidade e chegarão à linha de chegada no prestigiado Historic Residence Park. A festa começará à tarde e vai até tarde da noite com a participação de atletas, seus acompanhantes, torcedores, turistas e moradores do Grosio: serviço de alimentação, música e animação com a Rádio Número Um garantem a diversão. O evento é organizado pela Unione Sportiva Grosio e Atletica Rupe Magna em conjunto com o município de Grosio.

Até agora, quando faltam dois dias para as corridas, o número de atletas inscritos é superior a 300, entre eles os nomes de Usta Valle Franco Colli, vencedor dos três Tour de Giants, do português André Rodriguez, de Giudita Torini, O Italian Trail destaca a campeã Elisa, Disco, vencedora de uma corrida Gare de Montt no último domingo, o argentino Diego Simon e a pista nacional Camila Spaniol. Os atletas inscritos para a prova de 70 km terão largada às 5h, a prova de 38 km começará às 7h30 e a prova mais curta de 12 km começará às 8h30. Nestas horas, os organizadores determinarão os últimos detalhes: Presidente da Federação Desportiva Grosio bermartino penne A colaboração de mais de 200 voluntários que estiveram ocupados durante semanas, sobretudo nos últimos dias, pode ser contada na determinação do percurso e na preparação dos locais de partida e chegada. O esforço de organização se divide entre as corridas, a hospitalidade dos atletas e todos os aspectos competitivos, e o entretenimento de quem deseja participar da Valgrosina Trail Party. A premiação acontecerá às 15h para os cursos médio e curto, às 19h para o curso longo, novamente na Villa Visconti Venosta.

A rota Valgrosina é apoiada por entidades públicas e empresas privadas: o município de Grosio, o concelho e Bim, Karpos, Scarpa, Namedsport, bem como muitos patrocinadores locais. A Swarovski Optik optou por integrar sua marca à do evento criando uma harmonia de valores no compromisso de proteger a natureza e preservar a biodiversidade.

