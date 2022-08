TIM Summer Hits fecha de Portopiccolo .

A última data de “TIM Summer Hits”, que foi ao ar na quinta-feira, 4 de agosto, às 21h20, na Rai 2, também transmitida pela Rai Radio2 e Radio Italia. O espectáculo musical, apresentado por Andrea DeLogo e Stefano Di Martino, regressa à encantadora vila de Portobiccolo, no Golfo de Trieste, no município de Duino Orisina. Um local prestigioso e fascinante ao mesmo tempo que acolhe alguns dos maiores artistas da música italiana e internacional. Estes incluem Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Reitor, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario, Nina Zelli.

A Rai Radio2, com as incursões da Sala Azul ao Teatro Saverio Raimondo e à Rádio Itália contará todos os sentimentos das noites e também a curiosidade dos bastidores. “TIM Summer Hits” também está disponível como transmissão de vídeo na Radio2 TV no RaiPlay e será exibido em uma base tardia pela Radio Italia TV todas as sextas à noite a partir das 21:00 e sábados a partir das 9:00.

“TIM Summer Hits” é um conteúdo da marca Rai Advertising produzido por Friends & Partners em associação com a Radio Italia.