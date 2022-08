A dedicação geral ao filho é muito querida, os fãs estão chorando

Finalmente, relaxe para o apresentador do Canale 5 que também fez 4 programas juntos por um tempo sem parar.

Barbara D’Urso está atualmente desfrutando de um relaxamento saudável após a temporada da tarde 5. Como sempre, sua gestão provou ser a chave vencedora do programa. Não é por acaso que a Mediaset também escolheu o apresentador napolitano para implementar o programa “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. A Bárbara é realmente uma excelente profissional. Entre 2016 e 2018, foram vários os programas que conduziu. Além do já icônico programa da tarde que vai ao ar de segunda a sexta-feira, Barbara também fez uma versão de domingo, a transmissão ao vivo do Not D’Urso que vai ao ar às quartas-feiras e foi acionada para o Big Brother, a versão que no passado foi olhando para a direção do leme. Ela agora está aproveitando suas férias antes de retornar à minitela em setembro.

Barbara D’Urso continua nos fazendo companhia com seus Stories do Instagram. Esta é a dedicação ao filho que agitou as massas

Barbara sempre foi uma mãe galinha. De seu relacionamento com o produtor cinematográfico Mauro Berardi, nasceram seus joalheiros, Giammauro e Emanuele, embora tenham decidido não seguir os passos de seus pais, são conhecidos do público da apresentadora. Na verdade, uma mulher nunca poupou seus filhos para descrever seus filhos como seu maior orgulho. Giamuro é um médico que também esteve envolvido em zonas de guerra e missões humanitárias, enquanto Emmanuel é fotógrafo profissional e videomaker. Como podemos esquecer a piada que as hienas fizeram em Barbara sobre seu filho. Apesar do interesse em sua casa nas montanhas, que ela construiu com muitos sacrifícios, a mulher não podia ficar zangada com o filho. O amor de uma mãe transcende tudo, e dessa vez Bárbara resolveu deixar uma linda dedicatória ao primogênito.

No dia 4 de agosto, às 14h, Barbara se tornou mãe de Gamoru pela primeira vez. “Eu te amo muito” O apresentador escreve. Uma dedicatória cheia de amor como no dia 29 de setembro para o aniversário do Emmanuel. Sabemos que, apesar de os filhos já estarem crescidos, a mulher não para de cuidar deles e defendê-los com unhas e dentes. Como podemos esquecer quando seu filho foi pego trazendo um cigarro com tabaco e Fabrizio Corona deu a entender que estava preparando um cigarro com substâncias ilegais e depois pediu desculpas ao anfitrião “Eu As crianças nunca devem ser criadas. Eu estava errado com Barbara, e espero sinceramente que você me perdoe. “

