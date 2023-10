“Metopoetica”, o festival cultural dedicado à história do presente, regressa a Pavia

Três dias de encontros e eventos, gratuitos e abertos a todos os cidadãos, para estudar a estreita relação entre a escola, os meios de comunicação, o cinema, a Internet e a política.

De sexta-feira, 20, a domingo, 22 de outubro de 2023, o Festival Metopoetica regressa ao Colégio Cairoli de Pavia: encontros gratuitos abertos aos cidadãos para investigar a escola, os meios de comunicação, o cinema, a Internet e a política.

Entre as atividades estão o laboratório educativo La Fabbrica del Dubbio, o “Julgamento da Juventude” e a performance de “O Antídoto” da artista Vera Guino. O programa inclui ainda provas de vinhos, a exposição “La Terra di Sotto”, uma conversa de jazz com Felice Clemente e uma leitura da peça The Double Bass de Patrick Susskind.

Festival de Lendas

A nova versão será inaugurada na sexta-feira, 20 de outubro de 2023 poesia mitológica, Um festival cultural nascido em Pavia em 2022 Por iniciativa da Editora Plunk, com o objetivo de apresentar A A chave para entender a atualidade e um mapa para nos orientar entre notícias falsas e redes sociais.

O tema desta segunda edição centra-se na relação entre gerações e no papel central da escola e da universidade Atuação e representação.

“Temos um problema cada vez maior em representar a realidade que nos rodeia, pois somos inundados de notícias desnecessariamente preocupantes ou tranquilizadoras, e de histórias com temas especiais – explica.” Lírio RosaDiretor Artístico do Festival – Os profissionais da mídia muitas vezes abandonam seu papel e participam da diversão do público. A Metapoetica proporciona espaços de interpretação e momentos de reflexão sobre o presente, além de apresentar uma agenda de iniciativas que podem nos ajudar a compreender melhor e a ter consciência das transformações que a sociedade assiste.

o programa

Sexta-feira, 20 de outubro de 2023 É o dia dedicado a Novas gerações: Começamos pela manhã com oficinas para escolas secundárias que experimentam o método proposto por La Fabbrica del Dubbio, o novo projeto de educação consciente em relações com a mídia desenvolvido por um grupo de jornalistas e professores que trabalham na hibridação de duas línguas. criou um método de treinamento eficaz.

Continuaremos a pesquisa à tarde Pós-Geralum projeto de pesquisa em ciências sociais no qual participam quatro universidades italianas (Louis Roma, Universidade de Bolonha, Universidade de Milão, Universidade de Pavia) e que analisa a chamada desideologia das novas gerações e sua relação com a política, que seguirá “O Julgamento da Juventude”: Momento Uma reflexão em que defensores preocupados com o cenário cultural com menos de trinta anos apresentam sua visão da complexa relação entre gerações e novas formas de compromisso político.

Para concluir esta fase de reflexão, duas experiências jornalísticas foram desenvolvidas e conduzidas por jovens: Aparecimento de (O que fazer projeto) e tinta, Revista estudantil da Universidade de Pavia.

Às 18h passamos ao tema do uso jogos de vídeo Como ferramentas educativas e de relações intergeracionais, com a apresentação do livro “Videogames para pais e professores: ideias para um ensino digitalmente consciente” Editado por Mauro Moreno E Serena Naldini Para EduGamers (Blonk 2023).

O dia termina às sete da noite com show O chão abaixouma exposição de fotografias investigativas realizada em Galeria Fraccaro do Colégio Cairoli, editado por ele Luca Quagliato e Luca Rinaldi: O projeto narra alguns dos piores casos de poluição no norte da Itália entre aterros sanitários e crime organizado generalizado.

No final da noite, experimente os vinhos Oltrepò Pavese com um Pret à Sommelier.

Sábado, 21 de outubro de 2023 Vamos nos aprofundar no assunto Atuando e atuando: Jornalismo versus fake news, publicação científica versus desinformação, gramática abrangente e inovadora, relação com redes sociais.

O dia começará com a apresentação do guia publicado pela Plunk no âmbito do projeto Fábrica de dúvidasseguido de um painel de discussão sobre desinformação e método científico, moderado pela renomada bióloga Andrea Pilati.

12h30 Depoimentos CNA Paviaassociação comercial atualmente empenhada em lidar com a mudança de paradigma da representação no mundo do trabalho e, portanto, no relacionamento com novos empreendedores.

À tarde as aulas retornam, com foco em debate Como método educativo e democrático através do conhecimento das fontes e do fair play de argumentos, e duas sessões dedicadas ao discurso público: às 15h30. Fantasia versus realidade Com o gerente Paolo Vari e Luigi Vergalo Pesquisador da Fundação Feltrinelli; 17h30 Jornalismo e verdade com a jornalista Andrea Ceresini (Primolino 2023), fotógrafa e diretora Lucas Quagliato.

Entre as duas sessões, às 16h30, encontro com a Escola Feltrinelli para falar sobre linguagem ampla e inovação no ensino.

Às 18h30, acompanhe a aguardada palestra do sociolinguista Vera Gino Em tópicos‘Discurso de ódio.’as medidas incendiárias e potencialmente corretivas da discussão pública online, inspiradas no lançamento do seu último livro L’Antidoto (Longanesi, 2023).

Às 21h chegará à Aula Magna um músico de jazz Disse Clementeentre os mais famosos e populares saxofonistas e clarinetistas italianos, autor de Clemente, Uma Vida de Música (Plunk 2023). O encontro será conduzido por um músico e promotor cultural Política de Igordiretor da série Sotto le Stelle da editora Blonk, com participação Francesca Agmar e Cristiano Caligari.

O festival termina no domingo, 22 de outubro de 2023, às 11h Contrabaixo de Patrick Susskind A fase de ler e improvisar com caneta Igor Politi e Roberto Frassini Moneta“, adaptado do texto da comédia Il contrabass escrita pelo escritor alemão em 1980.

o festival

O Festival Mitopoetica de Pavia nasceu da intuição de um grupo de profissionais da comunicação, com o objectivo de acabar com a confusão do cidadão do século XXI face à… A proliferação de narrativas: Muita informação, muitas fontes e muitas vezes histórias confusas com pouca certeza.

A edição de 2022 é intitulada “Contar ao mundo cria o mundo” Pretende investigar um momento histórico particularmente intenso, com a fase pós-pandemia, por um lado – com as suas consequências de medos, desconfianças e teorias da conspiração – e o início da guerra na Ucrânia, por outro. O presente apresenta-nos hoje novos desafios: a relação entre gerações e o papel fundamental da escola na proposta de uma competência evolutiva na relação entre os cidadãos e os meios de comunicação social.

A associação organiza a nova edição poesia mitológica, Em parceria com a Editora Blonk e em cooperação com a Compagnia della Corte.