Fim de semana 13 a 15 de outubro | O que fazer no domingo e todos os acontecimentos na cidade

O que fazer em Milão de 13 a 15 de outubro?

A paixão pela comida e pelo vinho italianos e o amor pelos esportes guiam os novos eventos do fim de semana, com muitos eventos para anotar na agenda.

Primeiro: Milano Gulussa, que regressa ao Palazzo del Ghiaccio para três dias imperdíveis dedicados à excelência da comida, do vinho e dos melhores produtos artesanais italianos (sábado e domingo).

A etapa final do Deejay Ten chega ao coração de Milão (domingo), a corrida não competitiva no Duomo com dois percursos diferentes e música da Deejay Radio (sábado e domingo).

Os fãs de bons drinks não podem perder o festival de cervejas artesanais de Cesano Bosconi, uma oportunidade única para saborear comida de rua, música e diversão (durante todo o final de semana).

Por fim, é impossível não falar dos dias de outono da FAI, com muitos locais culturais abertos e que valem a pena visitar em Milão (sábado e domingo).

Festas e noites

Entre os concertos dignos de nota durante o fim de semana estão os numerosos eventos musicais do JazzMi, não só um festival de música, mas também uma oportunidade de encontro e harmonização entre culturas que literalmente invadem a cidade durante três semanas de música gratuita (todo o fim de semana).

Entre as noites de dança até altas horas da noite, a festa dedicada aos anos 90 no Arci Bellezza, uma oportunidade ideal para mergulhar nos anos dourados do grande Real num show pouco convencional, com um DJ set explosivo, entre visuais e instrumentos (Sábado).

Alternativamente, o yoga encontra a música na festa de Hollywood, com programas de bem-estar e DJ set especial (domingo).

Por fim, chega ao Super Club via Tortona a incrível festa Le Cannibale (sábado), uma noite inteira dedicada à música eletrônica com o DJ espanhol Pional.

Reuniões e eventos

Entre os eventos dignos de nota está o espetáculo Balance of Gravity em Idrosalo, um dos circos mais ousados ​​e radicais do mundo, que regressa à cidade com uma imperdível exibição de acrobacias aquáticas (durante todo o fim de semana).

No Palácio Bovarra e em vários locais da cidade, a Milan Wine Week continua, com um rico programa de eventos dedicados ao vinho com inúmeras sessões de degustação (durante todo o fim de semana). Destaca-se também a quarta edição milanesa do Lugana Harmonias EternasUma verdadeira viagem para descobrir as nuances de Lugana (sexta-feira).

No CityLife, mergulhe no ambiente verde do CityLife com a nova edição do Flora et Decora, um evento que combina plantas exuberantes, artesanato de qualidade e excelente comida e vinho (durante todo o fim de semana).

Ainda está acontecendo em muitos lugares da cidade Milão está viva, Grande agenda de iniciativas culturais com muitos eventos de grande dimensão (durante todo o fim de semana).

No Hipódromo San Siro, após as férias de verão, finalmente recomeça a temporada de galope, que terminará no sábado, 25 de novembro (todo o fim de semana).

livre

Entre os eventos gratuitos do fim de semana está a exposição Histórias de mulheres samurais sincero À Arte Japonesa de Tenoha, inspirada no último livro homónimo de Benjamin Lacombe com textos de Sebastian Pérez, que transporta os visitantes à antiga Quioto entre batalhas, flechas e demónios (sexta e domingo).

A exposição intitulada “Identidades” na Art Gallery l’Appartamento é uma exposição coletiva de fotografia com os artistas Kincső Bede, Sofiya Chotyrbok, Julia Agostini, Giuseppe Palmisano e Yelena Yemchuk (todo o fim de semana).

Finalmente, o Festival da Polenta chega a San Donato, uma oportunidade única para promover a polenta como símbolo culinário de um mundo passado (durante todo o fim de semana).

Exposições

Entre as exposições imperdíveis da cidade está o primeiro fim de semana da exposição fotográfica dedicada à Basílica, que percorre dois percursos distintos entre o Palazzo Reale e a Triennale di Milano (o fim de semana inteiro). A exposição continua na Trienal Nós somos a selva, Um diálogo artístico entre pensadores e defensores da floresta, entre artistas indígenas e não indígenas (todo o fim de semana).

Na MODEK, as obras de Van Gogh apresentam uma trajetória inédita graças à coleção de pinturas e desenhos do Museu Kröller-Müller em Otterlo, Holanda (durante todo o final de semana).

No entanto, ainda há tempo na Armani Silos para descobrir a exposição dedicada ao grande pintor e fotógrafo Guy Bourdin (durante todo o fim de semana).

Em Lambo Scalo, Varini dá continuidade a Van Gogh: The Immersive Experience, uma viagem surpreendente pelas pinceladas de um dos maiores gênios artísticos do século XIX, entre campos de girassóis e amendoeiras em flor (durante todo o fim de semana).

A fotografia continua a ser protagonista de duas exposições imperdíveis: a dedicada a Doisneau, que poderá ser admirada por mais alguns dias, com 130 fotografias de um dos fotógrafos mais queridos do século XX, no Museu Diocesano, e a Galeria Sebastião. Salgado na Fabbrica del Vapore, reportagem fotográfica dedicada às maravilhas da Amazônia (ambas durante o fim de semana).

A exposição está no Palazzo Reale Jimmy Nelson. Humanidade Apresenta 65 obras dos mais famosos ciclos de produção de Nelson que documentam o desenvolvimento criativo de um dos fotógrafos contemporâneos mais famosos do mundo (durante todo o fim de semana).

No entanto, a exposição continua no antigo matadouro de Trezzano sul Naviglio Cadáver lindo Projetado pela artista Chiara Sorgato, está instalado dentro da enorme câmara frigorífica convertida em contêiner para pesquisas contemporâneas (durante todo o final de semana).

estágio

Entre as novidades teatrais do fim de semana está uma estreia espetacular em Milão O fantasma da óperaa obra-prima de Andrew Lloyd Webber no Teatro Arcimboldi está pronta para emocionar o público em geral (durante todo o fim de semana).

crianças

Entre as atividades dedicadas às crianças está a inauguração do quartel dos bombeiros da Via Messina por ocasião das Jornadas FAI, uma oportunidade única de pura diversão (sábado e domingo).

VOLTAR: A extraordinária exposição educativa sobre o mundo dos dinossauros em tamanho real no Parque de Exposições Novegro: um passeio móvel para a diversão de adultos e crianças para aprender, admirar e estudar essas criaturas do passado (durante todo o fim de semana).

Em vez disso, o outono termina com dois campos especiais de abóboras que antecipam as cores do Halloween: o Pumpkin Village da Fazenda Pura Vida, um oásis de pura diversão onde as crianças podem passar um dia especial na companhia de jogos, oficinas e tratores a pedal, e aquele em Mirtilli di San Vito em Gaggiano, onde as abóboras podem ser decoradas e esculpidas (ambas durante o fim de semana).