5 coisas que você (talvez) não sabia sobre Mila e Shiro (incluindo a verdadeira história em que eles se inspiraram)

Mila e Shiro, dois corações do vôlei que saíram há 37 anos na Itália. Aqui estão 5 coisas estranhas que você talvez não saiba sobre o popular anime que fascinou mais de uma geração.

Ele era 25 de fevereiro, 37 anos atrás Quando um anime que marcou a história da animação foi ao ar pela primeira vez na Itália (embora estivesse prestes a ser um fracasso no Japão): Mila e Shiro são dois corações no vôlei. Os eventos dos dois campeões fascinaram mais de uma geração, já que muitos começaram a jogar vôlei em seus passos. Mas e se disséssemos que existe 5 coisas que talvez você não saiba sobre Mila e Shiro E o que vai te surpreender?

O personagem Matsugoro Daimon é baseado em um treinador de vôlei real, um ex-soldado

Vamos começar com o chefe terrível Matsugoro Daimon. Quem não o assustou pelo menos uma vez com seus métodos pouco ortodoxos? Bem, o que está sendo dito não é tudo ficção. Seu personagem é realmente inspirado por Hirofumi Daimatsua técnica da seleção japonesa de vôlei feminino que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 1964 com as “Bruxas do Oriente”.

Há algo que une os dois: estradas extremas. Daimatsu era na verdade um ex-comandante de pelotão do exército com o apelido de “Satanás“Pela intensidade dos exercícios que começavam a cada dia 16h30 até tarde da noite. Mas seus jogadores não se contentaram com esportes, mas até as quatro da tarde eles trabalharam Quase tudo na indústria têxtil “Ichibo Corp”, daí a falta de uma saída.

Mila e Ciro são “Giovanna e Sergio” em outras línguas

Estamos todos acostumados a chamar ambas as partes Mila e Shiro Mas, como costuma acontecer, as traduções nos surpreendem. O nome original de Mila é na verdade Hazuki Yu Hazukienquanto Shirou na versão anime é chamado Shaw Takiki. No entanto, quando os personagens principais – e o título – foram traduzidos para diferentes idiomas, eles foram renomeados em quase todas as versões.Joana e SérgioTemos Jeanne et Serge em francês, Joana e Sergio em português, Juana y Sergio em espanhol e assim por diante.

endereço original: FW você!

Isso nos leva à terceira curiosidade sobre Mila e Shiro que você provavelmente não sabia: o título original. Embora os dois protagonistas sejam Yu e Sho, o mangá no qual a série se baseia não possui seus primeiros nomes, mas “FW você!“. nada “Dois corações no vôleiNão, e com razão porque – outro choque – os dois no mangá não estavam apaixonados, mas apenas amigos. Na verdade, Mila sempre se limitou a gostar de Shiro do ponto de vista atlético. Não são apenas Mila e Shiro que têm nomes diferentes da versão italiana. Na verdade, todos eles, com exceção de Nami, originalmente tinham nomes diferentes dos que estamos acostumados.

Mila na versão japonesa não era prima de Mimi Aiwara

E aqui está outra diferença. Na dublagem italiana Mila afirma estar lá Primo de Mimi Iwara, protagonista de outro anime popular sobre vôlei. Na verdade, no lançamento original no Japão Não há vestígios da relação entre ambos.

No mangá, a mãe de Mila está realmente morta

Finalmente, em nossa versão, Mila pensou que sua mãe estava morta. Então, durante os episódios, acaba sendo o comentarista e ex-jogador de vôlei Kiyoshi Tajima, que se mudou de casa quando o marido a obrigou a escolher entre a família ou o trabalho. Mas o mangá original não tem um final tão feliz. mãe já é realmente falecido Quando Mila era pequena.

Siga-nos cabo | Instagram | Facebook | tik tok | YouTube

Você também pode estar interessado em: