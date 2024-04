Festival de Música de Lugo, prévia em Caravaggio

Dois eventos em um. Através de um espetáculo que combina música e teatro, o Festival de Música de Lugo promete antever o programa de eventos que irá desenvolver nos próximos meses. “Caravaggio” é um espetáculo composto por duas partes – explica Matteo Benazzi, representante do Festival de Música de Lugo – Na primeira parte, o público poderá assistir a uma representação ao vivo das pinturas do grande pintor, organizada pelo Teatro Ludovica Rambelli. e na segunda, por sua vez, o compositor francês Gabriel será homenageado “Foret por um quarteto musical que relembra as pinturas de Monet e do Impressionismo, um evento único que envolve a combinação de música e teatro 400 réplicas em todo o mundo e é muito. é bom tê-lo em Lugo, na Capela Suffraggio.” O evento está programado para acontecer nas noites de sexta-feira, 22 e sábado, 23 de março, com shows vespertinos e noturnos, às 18h30 no sábado e às 17h30 no domingo, com repetição de ambas as noites às 21h. O “Tablo Vivantes da Caravaggio”, ao qual é confiada a primeira parte, é o resultado de um estudo cuidadoso realizado na Universidade de Aversa e trazido para Itália através do trabalho magistral da Companhia de Teatro Ludovica Rambelli de Nápoles. Neste contexto, algumas obras-primas de Caravaggio vão “ganhar vida” através da actuação de oito actores num espectáculo que tocou vários países e muitas capitais europeias como Espanha, Portugal, Paris, Rússia, Kiev, Jerusalém, Malta e Oxford. .

A actuação será dirigida pelo Quarteto em Mi menor de Gabriel Fauré, que homenageará o compositor francês no centenário da sua morte. Matteo Benazzi e Isabella Perbic tocarão violino, Silvia Vannucci no violino e Jacopo Muratore no violoncelo, graças à colaboração com a Orquestra do Teatro Comunale de Modena. Este evento foi patrocinado pela Câmara Municipal de Lugo e organizado com a contribuição da Região Emilia-Romagna. A pré-venda dos ingressos está disponível em www.vivaticket.com e nas tabacarias participantes. Os bilhetes custam 18€ para os espetáculos da tarde e 20€ para os espetáculos noturnos, as concessões custam menos de 30€ e os professores custam 10€. Assentos limitados. Informações em www.lugomusicfestival.org.

Monia Savioli