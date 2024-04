Bolo Mascarpone de Morango, com apenas 3 ingredientes coloca na mesa uma sobremesa com aroma de primavera

Uma sobremesa simples, com poucos ingredientes, é a melhor da época para uma sobremesa pós-refeição. Bolo de morango e mascarpone.

E ainda assim estamos cada vez mais próximos Estação quentedesejo Doce cânone Depois do almoço ou jantar, ele nunca deixa de nos ligar Palato. Obviamente isto deve ser dito para a ciência, nas estações frias e quentes tenderemos a preferir Vários tipos para doce.

No inverno, por exemplo, nosso paladar parecerá mais ávido por comer Doce quentepode conter chocolatemuitas vezes não é recomendado no verão porque causa calor, ao contrário, no verão estaremos mais dispostos a tomar sorvete, até chocolate, ou qualquer coisa. Doce frio.

Enfim, é sempre um bom bolo caseiro Atraente E Com boa notao que quer que ele faça aquecer ou Fredo. Na verdade, podemos dizer que é uma ótima maneira de começar o dia Servido no café da manhã. Mesmo como lanche, tem seus motivos.

Estamos prestes a ver uma receita excelente, que requer muito pouco exaustão E tempo. Perfeito para todas as pessoas cujos dias estão constantemente marcados Acelera E de Ritmos mais do que nunca febril. Na verdade, achamos que basta colocarmos isso na mesa Apenas alguns ingredientes.

Bolo de morango e mascarpone, uma sobremesa simples

Estamos falando de alguns ingredientes Que geralmente é usado para Preparando sobremesa Muito natural, mas será mais fácil de encontrar e montar. Os ingredientes básicos que compõem o seu espírito são Morango, um ovo E Queijo mascarpone.

Então precisamos de 500 gramas de Queijo mascarpone30 gramas Morango140 gramas 00 farinha,3 Ovos médios À temperatura ambiente, 120 gr açúcarSabor 1 Limãosementes Fava de baunilha À vontade e por último, a seu critério, decore com açúcar de confeiteiro. Então podemos começar a prepará-lo.

Prossiga com a preparação

No misturador planetário colocamos um ovo Com o açúcar E começamos a bater forte um com o outro Batedores elétricos Então nós conseguimos Composto homogêneo E espumoso. Também continuamos o processo adicionando del Queijo mascarpone. Ainda batendo e adicionando lentamente precisoo Casca de limão Ei Sementes de baunilha.

Vamos lavá-los bem Morango E corte em pedaços. Agora adicione os pedaços de morango à mistura e misture tudo com movimentos de cima para baixo. Forramos a bandeja do bolo com papel manteiga Diâmetro 22 cm Depois despejamos a massa e alisamos bem com farinha EspátulaEntão vamos cozinhar no forno 170°C por 40 minutos. Por fim, retire do forno e sirva em temperatura ambiente.