Rueda ultrapassa Kelso e fica em primeiro lugar. Rossi V

Mas que espetáculo! Eles acabam se divertindo Qualificações válidas para o Grande Prémio de Portugal, Segunda consulta para Campeonato Mundial de Moto2 de 2024. Depois de um confronto direto emocionante, ele foi de fato o vencedor Antonio José RuedaQue assumiu a pole position do veloz Kelso.

Centauro Racing para Red Bull KTM Triunfou poucos segundos antes do final da sessão, explorando sobretudo a superioridade do quarto setor em velocidade supersônica. Para resumir o alcance do feito, basta mencionar o tempo: 1:46.379, útil para ultrapassar o. Banco da Inglaterra. Kelso Motorsports, segundo com +0,509.

Bom então David Alonso (CFMOTO Aspar Team), que ficou em terceiro lugar com uma diferença de +0,118 Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) está em quarto lugar com +0,168. Ricardo Rossi (CIP Energia Verde) sou euEm vez disso, prefiro italianoevidenciado pelo quinto lugar com +0,438, batendo o recorde em um décimo.

Também entre os dez primeiros está o italiano SIC58 Squadra Corse Filippo FarioliOitavo em +0,651 AH Stefano Napa (Equipe MTA) 10º com +0,828. Destaca-se o décimo segundo lugar Mateus Bertil (Revacold Snipers Team) com +0,987 e 16º de Nicola Carraro (LevelUP) com +1.315.