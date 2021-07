“Temos o prazer de vos informar …” Fotos

Os jovens do Il Volo estão cheios de entusiasmo e a razão são aqueles que conseguem despertar grandes alegrias, tanto dentro de si como na sua torcida.

Seu nome está em voga há anos e, embora ainda sejam muito jovens, agora podem ser considerados veteranos altamente experientes e estão sendo navegados na cena musical italiana.

Quem em nosso país não conhece o “Il Volo”? O canto agudo consiste em Piero Barron, Ignacio Pochetto e Gianluca Ginobel Por mais de dez anos (fundada em 2010, editora) alcançou sucesso e reconhecimento.

Suas canções sempre têm a vivacidade pela qual o tenor e o barítono são conhecidos. Vibrações fortes nas cordas vocais e também na alma.

É impossível não dar a eles as vantagens certas em cada apresentação. E agora três homens do “Il Volo” anunciam as novidades.

A boa notícia veio para seus amantes

Este é um marco importante que qualquer cantor gostaria que se tornasse realidade ao longo de sua carreira. Os caras divulgaram uma carta cheia de entusiasmo para seus fãs.

Esta é uma ótima colaboração Com a participação da artista plástica Paula Fernandez. E ainda há a oportunidade de lançar um videoclipe de sua última música, “Grande Amore”.

Ao mesmo tempo, os três estão abrindo caminho para que seus seguidores e fãs possam assistir ao vídeo. Também através dos canais sociais oficiais dos três cantores, podemos conhecer mais um importante acontecimento.

Neste caso, a referência é a um recente A banda fez uma turnê no exterior. Jovens defensores da ópera e da música pop visitaram a Europa Oriental.

Seus shows foram realizados na Romênia e na Bulgária, nas três datas que os trouxeram, respectivamente, a Bucareste, Opatija e Plovdiv. Todos eles testemunharam a presença do público ao vivo.