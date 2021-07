Da França à Croácia, passando pela Áustria e Espanha: é assim que funciona o Corredor Verde na Europa

Áustria: Sua posse dispensa o uso da máscara

A Áustria, que nos dias de hoje contempla um aperto ainda maior após o salto da infecção coincidente pela variante delta, a partir de 19 de maio reabriu o setor de gastronomia, hotelaria, teatros e atividades em todo o país, lazer e esportes, até em casa, desde que possui, em suma, características do Green Passage: curado há pelo menos seis meses, esfregaço negativo ou vacinação completa.

Acresce que, a partir de 1 de julho de 2021, a posse de prova de vacinação, cura ou certificação, nas condições fixadas pela União Europeia, dispensa da obrigatoriedade de uso de máscaras nas atividades de lazer, cultura e restauração.

Eslovênia: Obrigatório para entrar com viagens de mais de 12 horas

Por alguns dias, e pelo menos até 15 de agosto, as disposições do governo de Ljubljana impuseram àqueles que desejam entrar no país, e nele se deslocar, a obrigação de mostrar o Corredor Verde Europeu em formato digital ou em papel, com um Qr código, ou um certificado de vacinação que ocorreu pelo menos sete dias antes, Para relembrar a Pfizer, pelo menos 14 dias para uma segunda dose de Moderna, pelo menos 21 dias para uma primeira dose de AstraZeneca, ou um resultado de teste anti-Covid negativo.

A entrada é gratuita para os acompanhantes de menores de 15 anos e para os que não param, apenas atravessam o país, por exemplo para se deslocar à Croácia, desde que a viagem não ultrapasse 12 horas.

Croácia: a certificação facilita a entrada e as férias

Os passageiros que chegam diretamente dos países da UE, independentemente da sua nacionalidade, bem como os cidadãos da UE ou do espaço Schengen e suas famílias de outros países, podem entrar na Croácia mediante a apresentação de um certificado digital Covid da UE em formato digital ou papel.

Estas condições não se aplicam aos viajantes em trânsito, se a duração da sua estadia na Croácia for inferior a 12 horas e certificada por um documento adequado (por exemplo: uma reserva de alojamento num país vizinho), mas servem, por exemplo, por quem quer passar um fim de semana ou vários dias de férias no campo.

França: Em breve será usado para pedir café

A pressão decidida por Emmanuel Macron entrará em vigor, para alguns setores, a partir de 21 de julho, e para todos os outros, a partir de agosto, mas já levou mais de dois milhões de franceses a se vacinarem em menos de três dias.

Seja como for, de qualquer forma, a decisão do presidente de usar o corredor verde no modelo europeu – com vacinação dupla por pelo menos 15 dias, cotonete negativo por 72 ou 48 horas ou recuperação de Covid por menos de seis meses – seria benéfica, a partir de agosto , para qualquer atividade, incluindo acesso a bares, pubs, restaurantes, cinemas e teatros. Os gestores que não cumprirem a lei – de acordo com o projeto em curso – estão sujeitos a uma multa até 45 mil euros.

Suíça: usado em aviões, não se entrar de carro

A entrada por via terrestre da Itália é atualmente gratuita. Nenhum resultado de teste negativo é necessário e não há outros requisitos.

No entanto, a situação é diferente se você estiver usando um avião. Nesse caso, a quarentena é cancelada para todas as pessoas que vêm da área Schengen, onde você pode entrar na Suíça, desde que prove que recebeu uma vacinação completa ou que se recuperou de Covid.

Se você não tiver um certificado que comprove essas condições, poderá entrar contanto que tenha feito um teste molecular nas 72 horas antes de embarcar no avião ou um swab de antígeno (rápido) feito nas 48 horas antes de sair do voo.

Espanha: entrada gratuita de cidadãos da UE no país

Quem chega à Espanha do exterior, por via aérea ou marítima, independentemente da região de origem, está sujeito a um exame médico antes de entrar no país. Em particular: controle da temperatura corporal, controle documental e controle visual do status do passageiro.

No que diz respeito à verificação documental, todos os passageiros vindos do exterior devem preencher um “Formulário de Saúde Pública” antes da viagem e obter um código QR para apresentar na chegada à Espanha. A entrada em Espanha é permitida a partir de todos os países europeus e, obviamente, dos países pertencentes ao espaço Schengen e, portanto, também da Itália.

Grécia: bares e restaurantes fechados apenas com a via verde

As autoridades gregas decidiram que, a partir de ontem, os clientes de restaurantes, bares, cafés e todos os locais de entretenimento indoor (como cinemas e teatros) terão que provar (principalmente mostrando o passe verde, certificado de vacinação e resultados negativos de esfregaço, molecular ou antígeno ) que foram vacinados ou tiveram resultado negativo nos últimos 3 dias (no caso de um teste molecular) ou nos últimos dois dias (no caso de um esfregaço rápido). O acesso de menores só será permitido se o resultado for negativo após o autoteste.

No entanto, para negócios externos, não é necessária prova de vacinação nem teste molecular ou de antígeno.

Portugal: Você tem permissão para entrar e sair de Lisboa

O corredor verde em Portugal serve não só para apanhar um avião para o país da Lusitânia (em alternativa pode usar um buffer passivo), mas também para garantir um aumento da taxa de liberdade interna.

Com efeito, devido à situação epidemiológica, o Conselho de Ministros emitiu uma decisão que proíbe o tráfego de e para a área metropolitana de Lisboa aos fins-de-semana, entre as 15h00 de sexta-feira e as 6h00 de segunda-feira. Nesse período, a negociação onshore ou offshore é permitida mediante apresentação do teste molecular realizado nas 72 horas anteriores, do swab expresso nas 24 anteriores ou, alternativamente, da via verde.

Alemanha: limites apenas ao usar aeroportos

Quem entra na Alemanha por via aérea, independentemente do país de origem, deve ter, antes de embarcar, documentos que comprovem que foi vacinado, curado ou apresentou resultado negativo para antígeno ou esfregaço molecular. Esta restrição não se aplica a crianças menores de 6 anos.

De acordo com a legislação alemã, as pessoas que completaram um esquema de vacinação por pelo menos 14 dias são consideradas vacinadas (se já foram infectadas com o vírus Covid, a primeira dose é suficiente) e aquelas que tiveram resultado positivo no swab por pelo menos 28 dias são “curados” por seis meses no máximo.