Combater o vírus, mas professores? ele é…

Na escola, o combate ao vírus não conta com a plena colaboração dos professores. Mesmo em quatro regiões, o nível de comprometimento com a campanha é bem menor do que o esperado e um terço dos funcionários não tem cobertura de vacinação. Para isso o governo pode considerar uma hipótese entrar no compromisso. O Partido Democrático Lita concordaria. Ontem, a presidente Emilia-Romagna Bonaccini o solicitou explicitamente. O ministro da Educação, Bianchi, garantiu a Corrado Zunino que uma decisão coletiva será tomada. Ele sabe que terá que lidar com a oposição de Salvini. Em todo caso, segundo Tito Boeri e Roberto Perotti, é verdade que isso existe preço a pagar para fax. Não podemos forçar as pessoas a serem vacinadas. Mas, como fizemos com o fumo, podemos e devemos desencorajar externalidades negativas para aqueles que se colocam em posição de prejudicar os outros. ”

O governo está considerando lançar pista verde em agosto. Ao apresentar o documento que atesta vacinação ou esfregaço negativo em 48 horas para determinadas atividades recreativas e para festas em recinto fechado, e postergando para o período de recuperação do outono – escreve Michelle Bucci – economia mais organizada, com medidas drásticas também para o transporte. No entanto, para metade dos italianos, isso não é mais um problema: os imunizados com dose dupla agora representam mais de 50% da população.

Por outro lado, a campanha de imunização nos países asiáticos não foi bem. Onde a vacina produzida na China foi usada, as infecções aumentaram de forma alarmante. À medida que a variável delta avança, mais e mais governos estão escolhendo Abandone as garrafas chinesas E a escolha das vacinas ocidentais, observa nosso novo repórter de Pequim, Gianluca Modolo.

No primeiro confronto entre o primeiro-ministro Draghi e seu antecessor Conte sobre questões de justiça, o confronto não foi alcançado. em vez de, Revela Tommaso CiriacoO armistício produziu três hipóteses mediadoras sobre (pequenas) mudanças a serem feitas na reforma do Ministro Cartabia. Realismo, pelo líder Cinquestelle, Stefano Folli Você vê isso como obrigatório?.

Hipocrisia e nepotismo versus voto pela vitória da lista Noi con Salvini nas eleições locais. A grande ironia de Latina, em que os irmãos da Itália e Lega atacam abertamente os acampamentos beduínos e depois vão buscar o apoio dos membros mais violentos da comunidade cigana, contada por Floriana Bolphon e Clemente Pisteli que relatamA investigação sobre a família Di Silvio, relacionado à família Casamonica.

Haverá uma dor de cabeça extra para Salvini lá Morando com Elsa Fornero, a ex-Ministra da Previdência do governo Monti, madrinha, em 2012, da reforma da Previdência Social da qual nasceu a cota 100, e muita propaganda para a Liga Norte. Draghi chamou o professor de Turin para integrar a equipe de consultores em questões econômicas liderada por Bruno Tabachi. “Alguém me aconselhou a não aceitar a proposta e, em vez disso, respondi que sim porque durante muito tempo fui considerada uma otária”, disse a Roberto Petrini.

Um ano se passou desde a explosão no porto de Beirute. A política libanesa não deu sinais de reação. Na verdade, o país mergulhou na escuridão. Literalmente. Sem eletricidade ou gasolina. A comida também está faltando. no reportagem Vincenzo Nigro descreve o Líbano onde é noite, mesmo durante o dia.

Isabella Rossellini passou a pandemia em Nova York organizando um clube de cinema com suas amigas. Agora ele vem a Bolonha para apresentar a versão restaurada de Francisco, o palhaço de DeusO filme de seu pai Roberto. Das quais , Revela a Ariana Vênus Quem a conheceu, entendi a essência graças a Scorsese. “Ele deixou isso claro para mim na época de nosso casamento: o neorrealismo não apenas ditou o estilo, mas levou os americanos às condições de vida dos italianos durante a Guerra Civil.”

Depois da ressaca europeia, o futebol agora tem que lidar com um mercado sem dinheiro. Apenas cem milhões de rebatidas, como a chegada do francês Mbappe ao Real Madrid, poderiam destravar todos os outros grandes nomes europeus. Matteo Benchi e Franco Vanni pesquisaram as muitas demissões que afetam o negócio. Os fãs devem apenas sonhar.

gostar de ler,

Maurizio Molinari