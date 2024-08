“Onze dias após o parto ela desenvolveu meningite. “Alguém que nos ajuda a ajudá-lo.”

Kledi Cadieux nunca saiu do baile. Nem mesmo agora que ele tem cinquenta anos. Nas suas escolas a “Kledi Dancing” continua a fazê-lo, a dar aulas todos os meses com os seus cursos e masterclasses, e depois há também a televisão que continua a procurá-lo, como aconteceu com a Splendida Corniche e também na próxima temporada Diva e Donna confirmam que voltará a dançar Geppi Cucciari.

Ele a chama de perfeccionista.

É uma característica que parece estar faltando nos jovens bailarinos de hoje. “Hoje eles estão um pouco indiferentes. Eles não estão “com fome”. Quando meus colegas e eu entramos na sala de treinamento, quando tínhamos a idade deles, imediatamente começamos a fazer os exercícios e encontramos o professor já suando. Hoje, quando entro, encontro-os sentados.” Na revista semanal de Angelo Ascoli, ele abre a gaveta dos seus sonhos: “Meu sonho é apresentar ‘So You Think You Can Dance’: é diferente tanto de ‘Amici’ quanto de ‘ Dancing with the Stars’, que também apresentei na Albânia na primeira edição.

Maria De Filippi e Di Martino

Ele se autodenomina mestre. E assim, anos depois, Stefano Di Martino ainda liga para ele. “Eu o conheci em 2009 no Amici. Lembro-me dele como um comediante nato e ele nunca parou. Estou muito feliz com seu sucesso e com o teste que ele tem pela frente com a Business Yours. No entanto, no momento não há como entrar em contato comigo pelo nome. E sim, levei-o para patinar em Nápoles, que é a minha paixão.” A sua paixão pela dança não o levou onde queria. “A vida é feita de encontros” e ele não teve a mesma sorte que os outros. Felizmente, Maria De Filippi estava em a sua vida. “Peço-lhe conselhos – revela a Elvira Serra no programa Diva e Donna – por exemplo quando se apresentou no Festival da Canção na Albânia ser-lhe-ei sempre grata, sobretudo porque ela aprecia o meu talento: nada. foi dado a mim.

filho doente

Ao lado dele agora está Leah, de 8 anos. “No momento ela é minha pequena ajudante. Ela adora hip-hop, mas seus sonhos estão mudando constantemente. E não pressiono ela.” Depois há Gabriel, que está gravemente incapacitado. “Onze dias depois do parto, ela pegou meningite. Alguém está nos ajudando a ajudá-lo. Agora Antonio Tribodo o acompanha de uma forma realmente incrível. : ‘Exercícios Médicos de Cuevas.’ Depois de apenas duas sessões “Gabriel, quando foi instado, conseguiu manter a cabeça no lugar, mas o tratamento deve ser feito muito cedo. Há famílias que escondem os filhos. Devemos sempre esperar a melhora. “