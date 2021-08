Festival de Sanremo 2022 em perigo: pesada indiscrição

O Festival de Sanremo abre para o ano que vem, mas já existe um primeiro perdido que ameaça explodir tudo.

o último Festival de Sanremo Parece o último com Amadeus Conectar. Na verdade, o jornalista histórico de opinião Ele havia insinuado que ficaria em casa no ano seguinte. No entanto, não foi esse o caso, pelo contrário, o seu nome está a avançar rapidamente, senão muito rapidamente.

Mas Ariston, por sua vez, treme, porque os planos não podem ser cumpridos e, acima de tudo, existe o perigo de o festival saltar repentinamente. Os motivos dessa parada? Vamos conhecer a situação que pode levar a uma decisão estrita.

Aqui está o que acontece

No ano passado, houve muitas controvérsias sobre Optar por realizar o Festival de Sanremo na ausência do público. Artistas ocuparam o Ariston Theatre e esperavam muitos convidados, mas Público completamente vazio, com o próprio Amadeus que foi capaz de questionar sua existência.

Com efeito, segundo o dirigente, um festival sem público não faria sentido. No entanto, com a continuação da emergência sanitária, e a terceira vaga que ia diminuindo lentamente, o governo considerou oportuno proibir a presença de cidadãos na estrutura.

Em suma, uma verdadeira bagunça, depois uma armadilha. Agora, o que devemos esperar? Esta é a pergunta que muitos se colocam, com as infecções a aumentar na península e sem vadiares vigiando, sempre na mesma linha de pensamento.

Um perigo calculado pela multidão

Se o curso de vacinação não foi concluído, parece difícil prever a presença do público no Ariston. E quem sabe, talvez o próprio Amadeus pudesse decidir abdicar, colocando Ray em uma situação séria.

Sem esquecer muita polêmica sobre as lesões ocorridas no festival. lembre-se de como Na mesma linha Ele não pôde participar ativamente da manifestação. Há muito ceticismo e, em seguida, olhando para as variantes que existem, que são mais agressivas do que a Covid atual e que, é claro, aumentam a preocupação com a nacionalidade. Veremos o que acontece e sobretudo se a tão esperada festa continua no próximo ano ou se pode de facto ser feita uma suspensão temporária. todos com O governo que terá que contar com batatas quentes de verdade.