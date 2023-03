A Poke House reforçou sua gestão com a nomeação de Elisa Pagliarani como gerente geral, Francesco Mengini como chefe de marketing e Francesco Testa como chefe de varejo na Itália

A Poke House, líder mundial na área dos pratos saudáveis, nasceu em Itália em 2018 e está hoje presente com mais de 160 marcas ativas ao nível do grupo (entre Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Roménia, Áustria, Holanda e EUA), e mais de 1000 funcionários no mundo e Volume de vendas em 2022 100 milhõesseu nome Elisa Bagliarani como Diretor geral.

Elisa, uma figura de destaque no setor, teve uma carreira impressionante na Glovo Italia, empresa onde ocupou o cargo de Chief Operating Officer e depois de General Manager. Elisa foi incluída entre as primeiras “100 mulheres italianas de sucesso” pela Forbes em suas 19ª e 22ª edições e incluída entre as 40 gerentes “abaixo de 40” de 21 pela revista Fortune Itália.

Elisa Bagliarani

Licenciou-se em 2013 em Engenharia de Gestão no Politécnico de Milão, e iniciou a sua carreira na Vodafone onde cresceu – entre os escritórios de Milão e Londres – até 2017, ano em que desempenhou o cargo de Senior Project Manager. Dos 17 aos 23 anos esteve na Glovo Itália, facto em que teve a oportunidade de partilhar anos de estreita colaboração com Matteo Pichi – então Director Geral – que a escolheu como Gestora de Projectos Estratégicos. A aventura na Glovo, um contexto empresarial caracterizado por um crescimento impressionante das receitas nos últimos anos, permitiu o atingimento de importantes objetivos de carreira até chegar ao cargo de CEO da empresa.

Pagliarani representa um novo personagem de referência para a Poke House, agora administrada por seus fundadores Matteo Pecci e Vittoria Zanettique liderará uma equipe de liderança cada vez mais estruturada e fortalecida hoje, anunciando mais novas contratações: Francesco Mengini Na verdade, foi definido novo Diretor de marketing (CMO) e Francisco Cabeça como Chefe do departamento de varejo.

“Estou particularmente satisfeito com essas chegadas porque, por um lado, elas nos fortalecem ainda mais para enfrentar a próxima fase de crescimento internacional e, por outro lado, demonstram como a Poke House é capaz de atrair jovens talentos e diretores consagrados como Elisa, Francesco e Francisco. Matteo Picci, CEO e co-fundador.

Francesco Menghini

Francesco MenginiNascido na Romênia e formado pela Nottingham Trent University, depois de obter seu mestrado em Brand Communication na Politécnica de Milão, ele iniciou sua carreira em empresas multinacionais voltadas para o marketing, como Nestlé, Unilever e PepsiCo. Com uma vasta experiência no mundo do entretenimento como Diretor de Marketing da Discovery Italia, decidiu entrar no campo digital aplicado ao mundo das startups assumindo funções de responsabilidade primeiro na Cortilia em 2014 e depois na Greenchic em 2018.

Depois de ingressar na The Poke House como chefe de crescimento internacional, Francesco liderará uma equipe de 19 fornecedores, reportando-se diretamente a Elisa Pagliarani.

Francisco cabeça

Francisco CabeçaObteve o Mestrado em Gestão de Lojas pela Universidade de Parma em 2008, mas começou a dar os primeiros passos no mundo da alimentação desde 1999 quando ingressou na McDonald’s, percurso que o acompanhará até 2015 em vários cargos; No mesmo ano mudou-se para o Burger King Italia primeiro como Gerente Distrital e, em 2016, como Gerente Distrital responsável pela gestão e desenvolvimento de 25 lojas. Em 2017, mudou-se para o Hana Group, até chegar à Miscusi como Chief Operating Officer em 2019.

Hoje, ele foi chamado para liderar uma equipe de mais de 450 pessoas para gerenciar e desenvolver o varejo na Itália, reportando-se diretamente a Elisa Pagliarani.

As novas nomeações inserem-se numa fase inicial do ano já repleta de novidades, a começar pela abertura de uma segunda casa no coração de Miami que confirma a solidez do processo de internacionalização que a marca já empreendeu em 2022, como comprovam importantes investimentos relacionados à Sweetfin, marca icônica na Califórnia e pioneira do Poke, e Honu Tiki Bowl, líder austríaco do qual se tornou acionista majoritário. O desempenho financeiro também é excelente, com faturamento da empresa de 100 milhões em todo o grupo no ano passado.

Portanto, anos desafiadores e novos projetos nos esperam entre a expansão da série, na Itália e no exterior, novas soluções multicanal, bem como novas propostas culinárias e muitos eventos dedicados à comunidade Poke House Lovers.

dados

Elisa Pagliarani, Gerente Geral da Livraria: “Estou entusiasmado com este novo projeto profissional e pessoal, sempre acreditei no Mateo e na Vittoria e no potencial da marca que eles criaram. Não vejo a hora de ajudar a guiar a Poke House em mais uma nova fase de crescimento, baseada na liderança positiva e colaborativa, onde todos se sentem parte do mecanismo Maior, onde pode dar o seu melhor. Muitas novidades estão por vir e estamos nos preparando para surfar ondas cada vez mais altas!”.

Francesco Menghini, Diretor de Marketing da Book House: “Estou muito feliz por continuar a minha experiência na Poke House com uma nova função que se aproxima do meu percurso e ao mesmo tempo desafiante e cheia de projetos inovadores. Internacionalismo, uma equipa forte e uma visão clara são os elementos que tornam esta função ainda mais mais desafios.”

Francesco Testa, chefe de varejo da Poke House: “O varejo é o coração da Poke House e estou realmente encorajado a embarcar nesta nova aventura em uma realidade jovem e dinâmica, com o objetivo de desenvolver novas sinergias importantes para entregar a experiência da Poke House nos níveis mais altos.”