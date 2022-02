Ele nomeou Lulu, Katya e Sully para uma vaga na final. Eliminação de Gianluca

GF Vip, 14 de fevereiro: Lul, Katia e Soleil nomeados para uma vaga na final. Eliminação de Gianluca. Alex Bailey entrou na casa, não como competidor, o que causou grande confusão entre os Vippos. O menos feliz é Délia Porque ela esperava aproveitar a Grande Final sozinha. Julgamento de quinta-feira.

Big VIP Brother, série de eventos para segunda-feira, 14 de fevereiro

01.39 Episódio 41 de irmão mais velho vipAqui termina o reality show produzido pela Endemol Shine Itália. Nomeação na quinta-feira, 17 de fevereiro, com Ao vivo do Leggo.it. Obrigado por se juntar a nós

01.28 Nomeado Lulu, Katya e Sulli para a final

24h01 Katya – Sully; Lula – Jéssica; Giucas – Soleil

01.12 Antonio – Natalie, Senior – Katya, Nathalie – Mirjana

01.02 Manila – Lulu, David – Katia

00.59 Jessica – Lulu, Barrow – David, Sophie – Alessandro

00h50 Soleil – Barù. Alessandro – Sofia

00.48 Delia nomeia Manila. Mirjana – Lula

00.46 As indicações desta noite são positivas, e os Vppians terão que escolher quem vai enviar para a final

00.32 Uma surpresa de dia dos namorados também para Lulu, um urso enorme e uma mensagem. Depois também um encontro no jardim com Manuel

00.24 Voltar ao resultado da TV: Gianluca Costantino desclassificado

00.22 Signorini pede desculpas a ela: “Lamento ter reaberto a ferida e peço desculpas, mas foi correto receber a resposta de Andrea”

00.18 Nathalie: “Esta história rasgou minha alma a ponto de eu ficar trancada em casa por dois anos devido a ataques de pânico. Para mim ela está morta

0014 Andrea: «Tive que intervir à força, cometi um erro, pedi desculpas, passaram-se dois anos e meio. Você era uma pessoa ruim, mas me apresentou qualidades sérias. Eu tenho crianças assistindo, você mãe sabe o que eles querem dizer. Eu te trouxe respeito e não te procuro mais, pequei e não te procuro mais”, Caldonazzo o interrompeu: ‘Você não me procurou porque está com aquela garota . Fiquei chocado por dois anos com o que você fez comigo e foi ridículo na frente de toda a Itália. Conversando com meus amigos, eles dissecavam coisas e eu falava de você. Andreia você é um palhaço

00.10 Para Natalie, há a ex Andrea com quem teve um relacionamento de três anos que terminou muito mal. Caldonazzo conservador “Quer alguns seguidores?”

23h59 Comentário de Adriana Volpi sobre Billy: “Você e Delia estão fazendo um roubo, ambos foram responsabilizados”

23h57 Alex ficará em casa como convidado para se reconciliar com Delia e Sulli

23h54 Todos os VIPs voltam ao salão para receber Billy

23h51 Signorini pede que Billy se esconda, mas Alex também se revela como Delia.

23h46 Billy abraça Sulli e anuncia que voltou para casa

23h42 Alex entra na casa para recebê-lo Sulei: “Não comparência, lamento que Delia tenha perdido o todo e sua gestão porque não era isso que queríamos. Ela está na mesma bolha que nós, mas ela não tem direção, o que me machuca e me faz agradecer é que nos últimos meses eu me tornei conhecido por quem eu sou”

23.35 O primeiro a escapar é grande

23.33 A TV está desligada. Em risco de sair: Antonio Medogno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi

23.14 Paolo e Clésia entram na casa pelo jardim, desta vez são três porque no ventre está o pequeno Gabriel que nascerá em dias

23.10 Quanto a Sonia Manila, ela deve admitir que mudou de ideia, porque por medo de não se decepcionar, ela corre o risco de fazer seu próprio objetivo

22.49 Katya e Manila têm um desentendimento, vamos ver o clipe

22h44 No estúdio grávido Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, os dois entrarão na casa de GF Vip para falar de amor

22h37 Billy vira as costas para ela, e Signorini o convida de volta: “Há dois meses Alex percebeu que não podia mais administrar seu relacionamento com Soleil, ele se viu cara a cara com você e sem pensar duas vezes escolheu você. Delia neste momento estaria disposta a desistir da final para beijá-lo? ”, Delia não está pronta: ‘Quero chegar ao fim, meu estado de espírito é mais importante’

22h34 Delia: “Não temos um cartão confirmando nosso casamento. 26 de junho foi uma oração em família, tinha um valor maior do que o cartão, quando você não me respeita… É um conjunto de coisas que me fez ver um monte de coisas. Eu nasci de novo, você ainda está tentando me convencer e não é assim ». Bailey continua dizendo a ela que ela está se enganando “Por que você pisa em tudo? Nós temos um casamento? Você está fazendo tudo errado, eu não consigo mais resistir”

22h30 Delia encontra Alex: «Querida, o que você está fazendo? Você realmente se esqueceu e se deixou manipular? Onde estamos e respeito? Você e eu lutamos por sua liberdade, mas respeito por você, com suas ações sem sentido, e digo isso como alguém que te ama. Eu te amo, você quer ficar sozinho, ok, mas aonde você vai? Você pensa que está claro, mas perde a linha de clareza como eu perdi. Você é inconsistente

22.17 Antonio: “Delia é linda e eu acho difícil resistir, mas sou persistente, ela me diz que ama Alex e que quando ela sair vai fazer as pazes, não quero ficar nessa dúvida.” Delia: “Antonio é lindo, tanto física quanto espiritualmente. Se não houvesse câmeras, eu o teria beijado.”

22.12 Clipe sobre Delia e Antonio

22.10 Natalie lança provocação: “Barrow ama outro homem”

22:00 O confronto a três. Jessica se machuca enquanto Barrow só fala sobre amizade

21.54 Clipe de Barrow, Jessica e Delia

21h52 Ligando para casa, Alfonso anunciou que o encontro duplo está de volta, mas desta vez o segundo episódio será na quinta-feira

21h51 Esta noite estarão também Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro que conheceram e se apaixonaram pela casa do Big Brother Vip

21h48 Billy: “Nesta quarentena, pensei muito em Delia e na nossa família”

21h44 Entrada gratuita no Dia dos Namorados por Alfonso Signorini, enquanto Alex Bailey estava no pódio

21h41 Alfonso Signorini avança

No episódio de segunda à noite, Alex Belli cruzará novamente a porta vermelha, desta vez como convidado, e voltará para a casa onde, assim como todos os outros ex-companheiros de aventura, estão os dois. Delia Duran Ambos Soleil Surg. Que tipo de boas-vindas os inquilinos de um loft Cinecittà lhe dariam? Ele conseguirá recuperar Delia ou finalmente entenderá que está apaixonado por Sulli?

E falando de amor… no dia dos namorados Dados anteriores: Klesia Encorvia e Paolo Siafaro – Aqueles que viram seu amor nascer em casa – serão convidados de “Gf Vip”. Não só isso, muitas outras surpresas românticas aguardam os “Vippons” que já começaram as festividades nas últimas horas.

Última atualização: terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, 01:55



